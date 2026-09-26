CHP'li Bulut fon soruşturmasına ilişkin konuştu: "Devleti yönetenlerin hepsinin bilgisi vardı" - Son Dakika
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CHP'li Bulut fon soruşturmasına ilişkin konuştu: "Devleti yönetenlerin hepsinin bilgisi vardı"

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CHP\'li Bulut fon soruşturmasına ilişkin konuştu: "Devleti yönetenlerin hepsinin bilgisi vardı"
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YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, fonlara yönelik spekülasyon soruşturmasına ilişkin, "Milyar dolarlar üç beş zengine, hele hele böyle 28-30 yaşlarındaki gençlere bu servetler aktarılırken, diğerleri, o garibanlar, 'üç kuruş kazanabilir miyiz' diye yatıranlar… Bu operasyonlar yaşanırken MASAK'ın bilgisi yok muydu sizce? Devleti yönetenlerin bilgisi yok muydu sizce? Hepsinin bilgisi vardı" dedi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, fonlara yönelik spekülasyon soruşturmasına ilişkin, "Milyar dolarlar üç beş zengine, hele hele böyle 28-30 yaşlarındaki gençlere bu servetler aktarılırken, diğerleri, o garibanlar, 'üç kuruş kazanabilir miyiz' diye yatıranlar… Bu operasyonlar yaşanırken MASAK'ın bilgisi yok muydu sizce? Devleti yönetenlerin bilgisi yok muydu sizce? Hepsinin bilgisi vardı" dedi.

Bulut, partisinin Menteşe İlçe Başkanlığı'nın Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ndeki ön seçiminde Divan Başkanlığı görevini yürüttü.

Bulut, ön seçim öncesinde yaptığı konuşmada, dün emekli bir polisin canına kıydığını ifade ederek, "Biz kaç zamandır, 2005'ten bu yana emeklileri anlatıp duruyoruz. Hani milli ve yerli ecdat diye sürekli vurgu yapan, millilik üzerine vurgu yapan, vatandaşlarının ecdadı üzerinden sürekli siyaset yapanlar, kendi emek vermişlerini, kendi büyüklerini açlıkla sınar bir hale getirdiler. İnsanlar artık değil yoksullukla, açlıkla sınanır haldeler. Açlıkla sınanırken anlattıkları yetmeyince orada hiç kimsenin önermeyeceği bir olay yaşandı. Vahim bir olay yaşadı. Hepimizin yüreği cız etti, değil mi?" dedi.

"BU OPERASYONLAR YAŞANIRKEN MASAK'IN BİLGİSİ YOK MUYDU?"

Bulut, bazı fonlardaki spekülasyon iddiasına ilişkin soruşturmaları anımsatarak, şöyle devam etti:

"Toplamda bu fonun etkileyen tutarı 20 milyar dolar. Tam 455 bin insan orada kayıtlanmış, 2 milyon insanı etkiliyor. Türkiye tarihinin değil, dünyada var olan ülkeler içerisinde bile en büyük yolsuzluk dosyalarından bir tanesi. En büyük çökme operasyonundan bir tanesi. En büyük yoksullaştırma operasyonlarından bir tanesi. Milyar dolarlar üç beş zengine, hele hele böyle 28-30 yaşlarındaki gençlere bu servetler aktarılırken, diğerleri, o garibanlar, 'üç kuruş kazanabilir miyiz' diye yatıranlar… Bu operasyonlar yaşanırken MASAK'ın bilgisi yok muydu sizce? Devleti yönetenlerin bilgisi yok muydu sizce? Hepsinin bilgisi vardı. Bu kadar büyük bir rakam. Devletin bilgisinde, hükümetin bilgisinde yapılmaması mümkün değildir. Bizim en küçük kuruşumuza kadar her şeyi bilen, her şeyimizi evimizin içerisinde olan teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde bunlardan haberdar olmamaları sizce mümkün müdür? Elbette mümkün değildir."

"BİR TARAFTA YOKSULLAŞTIRILANLAR, BİR TARAFTA ZENGİNLEŞENLER"

Türkiye'de bir tarafta yoksullaştırılanlar, bir tarafta da zenginleşenler bulunduğunu ifade eden Bulut, "Üç beş kişi... İki tane uçağı, bir tane yatı varmış. Sadece onlar bile bir milyar Türk lirası tutuyormuş. Bu dönemin özelliği, bu dönemin bizzat kendisi, fotoğrafı budur. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'ne, işte bugün burada kongre yapmamıza vesile olan hukuksuzluklar, belediyelerimize yapılan operasyonlar, Tayyip Erdoğan'ın iktidarını devam ettirme meselesi değil, bu küçük zümrenin zenginliklerine devam etme meselesidir bugün Türkiye'de yaşananlar. Bugün Türkiye'de var olan sorunların temel sebebi, saray ahalisini, küçük bir zümrenin saray müştemilatında yaşayan, oradan etkileşen, oradan zenginleşen çok küçük bir kesimin zenginleşme operasyonudur. ve oraya herkes alet edilmiştir. Devletin kurumları alet edilmiş, devletin yargısı bu işin içerisindedir."

"31 MART SEÇİMLERİNDE BU PARTİ BİRİNCİ PARTİ OLDU"

Burhanettin Bulut, "31 Mart seçimlerinde bu parti 47 yıl sonra, yarım asır sonra birinci parti oldu" ifadesini kullanarak, "Sizi bu kadar senedir iktidar yapan halk, bu defa değiştirdi. Bu defa artık bu yaşananların çekilmez bir hale geldiğini gördü" dedi.

"Çekememezliğin 31 Mart seçimlerinin hemen arkasında başladığını belirten Bulut, "Hatırlayın, seçimlerden önce 'topal ördek' dediler, değil mi? Ülkenin Cumhurbaşkanı'nın tek yöneticisi. Sonra belediye başkanlarımız halkın olayıyla, halkın iradesiyle belediye başkanı oldu. Projelerini imzalatmadılar. Gelirlerini düşürdüler. Ama baktılar olmuyor, oylar yükselmeye devam ediyor. 31 Mart seçimlerindeki oy oranlarımız devam etti. Sonra belediye başkanlarımızı cezaevine attılar. Yine o zenginleşen kesimin operasyonları. Sonra o da yetmedi, en sonunda partiye müdahale ettiler.

"YENİ PARTİ 18 GÜNDE 600 BİN ÜYE KAYDETTİ"

YENİ Parti kurulduğundan 18 gün sonra 600 bin üye kaydetti. Bu yine dünya siyasi tarihinde olmuş bir şey değil. Türkiye'de bir benzeri oldu. 25 sene önce Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduğunda 400 bin üye kaydetti altı ayda. YENİ Parti kurulduğu gün ana muhalefet partisi, kurulduğu gün birinci parti ve yine 18 günde 600 bin kişinin üyeliğiyle Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Bu da siyasi tarihte ilktir. Bizim onlara karşı sorumluluğumuz var. Yine bir ay içerisinde yarım milyara yakın para toplanmıştır. Bu desteği vermiştir. Bunlara karşı bizim sorumluluğumuz var."

Kaynak: ANKA
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