İzmit Belediyesi'ne Operasyon... Burhanettin Bulut: "Bu Zulüm Yalnızca Kişileri Değil; Sandığı, Millet İradesini ve Demokrasiyi Hedef Almaktadır"

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İzmit Belediyesi'ne yönelik olarak düzenlenen operasyona ilişkin, "Seçilmiş belediye başkanlarına ve yerel yönetimlere yönelik bu zulüm, yalnızca kişileri değil; sandığı, millet iradesini ve demokrasiyi hedef almaktadır. Adaletin siyasi hesaplara değil, vicdana ve hukuka göre işlediği bir Türkiye'yi hep birlikte yeniden inşa edeceğiz" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, bu sabah saatlerinde İzmit Belediyesi'ne yönelik olarak düzenlenen ve aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 28 kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bulut'un açıklaması şöyle:

"İzmit Belediyemize, şafak vakti düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte 28 kişi gözaltına alındı. Seçilmiş belediye başkanlarına ve yerel yönetimlere yönelik bu zulüm, yalnızca kişileri değil; sandığı, millet iradesini ve demokrasiyi hedef almaktadır. Adaletin siyasi hesaplara değil, vicdana ve hukuka göre işlediği bir Türkiye'yi hep birlikte yeniden inşa edeceğiz."