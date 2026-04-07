CHP'li Bulut'tan TRT Haber Eleştirisi: Propaganda ve Manipülasyon Merkezi Haline Geldi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TRT Haber'i Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin yayınları üzerinden sert sözlerle eleştirerek, kurumun haber verme yerine "propaganda" yaptığını ileri sürdü.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TRT Haber'in yayınlarını eleştirdi. Bulut, "86 milyon vatandaşın vergileriyle ayakta duran ve 'kamuya hizmet' iddiasıyla yayın yapan TRT Haber, utanmazlıkta, ahlaksızlıkta, vicdansızlıkta, yalanda sınır tanımıyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda bulunduğu iddia edilen para bir kafenin devir işlemine ait. TRT'nin bu skandal tutumu, artık 'haber verme' değil, propaganda ve manipülasyon merkezi haline geldiğinin açık kanıtı niteliğinde!" dedi.

CHP'li Bulut, paylaşımında ayrıca ilgili belgeyi de kamuoyuyla paylaştı ve kurumun taraflı yayıncılığını kanıtlayan örnekler sunduğunu ifade etti.