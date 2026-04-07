CHP'li Bulut'tan TRT Haber Eleştirisi: Propaganda ve Manipülasyon Merkezi Haline Geldi

07.04.2026 21:37
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TRT Haber'in Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyona dair yayınlarını eleştirerek, kurumun ''propaganda'' yaptığını iddia etti ve taraflı yayıncılığı kanıtlayan belgeler paylaştı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TRT Haber'i Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin yayınları üzerinden sert sözlerle eleştirerek, kurumun haber verme yerine "propaganda" yaptığını ileri sürdü.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TRT Haber'in yayınlarını eleştirdi. Bulut, "86 milyon vatandaşın vergileriyle ayakta duran ve 'kamuya hizmet' iddiasıyla yayın yapan TRT Haber, utanmazlıkta, ahlaksızlıkta, vicdansızlıkta, yalanda sınır tanımıyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda bulunduğu iddia edilen para bir kafenin devir işlemine ait. TRT'nin bu skandal tutumu, artık 'haber verme' değil, propaganda ve manipülasyon merkezi haline geldiğinin açık kanıtı niteliğinde!" dedi.

CHP'li Bulut, paylaşımında ayrıca ilgili belgeyi de kamuoyuyla paylaştı ve kurumun taraflı yayıncılığını kanıtlayan örnekler sunduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
İran’ın Kuveyt’teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı İran'ın Kuveyt'teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı
İsrail Trump’ı bekliyor: İran saldırıları için hedefleri güncelledi İsrail Trump'ı bekliyor: İran saldırıları için hedefleri güncelledi

21:06
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
20:58
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
20:55
Görkem Sevindik’ten İsrail’li bakana cevap: Umrumda değil
Görkem Sevindik'ten İsrail'li bakana cevap: Umrumda değil
20:10
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
20:09
Trump’ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
19:33
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama
"İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
