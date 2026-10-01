CHP\'li Canpolat, Mersin\'deki gözaltıları iktidarın gündem değiştirme hamlesi saydı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediye başkanlarının gözaltına alınması, fon soygununda suçüstü yakalanan iktidarın gündemi değiştirme hamlesidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile iki ilçe belediye başkanının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Canpolat, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediye başkanlarının gözaltına alınması, fon soygununda suçüstü yakalanan iktidarın gündemi değiştirme hamlesidir. Bir tarafta milyarlarca liralık fon skandalının üzeri örtülmeye çalışılıyor, diğer tarafta muhalefet belediyeleri üzerinden yeni bir gündem kuruluyor ya CHP'de kalan belediye başkanlarına dokunulmadığı veya dokunulmayacağı ddiası da çökmüş. Belediye başkanlarımızın yanındayız."