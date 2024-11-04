CHP'li Çelik'ten Kayyum Atamalarına Tepki

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(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Esenyurt Belediyesi'nin ardından Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına tepki göstererek, "Bu darbe demokrasiye yapılmıştır" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, İçişleri Bakanlığı'nın Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ı görevden uzaklaştırarak yerlerine kayyum atamasına ilişkin, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bu darbe demokrasiye yapılmıştır. Mardin, Batman ve Halfeti'de YSK'nın seçime girmesine izin verdiği, halkın da açık biçimde tercih ettiği Belediye Başkanlarının görevden el çektirilmesi demokrasiye vurulan yeni darbelerdir. 81 ilde, hangi görüşte olduğu fark etmeksizin, milletin iradesiyle göreve gelen başkanlar ve belediye meclis üyeleri, halkın temsilcileridir. Milletimizin elinden seçme hakkı ve egemenliğini almayı hedefleyen siyasal gaspçılığı hep birlikte yeneceğiz. Halkın iradesine sahip çıkacağız."