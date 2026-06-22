Kartal'da Muharrem Orucu Programına Katılan Özgür Çelik: Bugün de Türlü Zalimliklerle Karşı Karşıyayız - Son Dakika
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Kartal'da Muharrem Orucu Programına Katılan Özgür Çelik: Bugün de Türlü Zalimliklerle Karşı Karşıyayız

22.06.2026 22:52  Güncelleme: 00:26
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İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kartal Cemevi'nde düzenlenen Muharrem Lokması programında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Çelik, 'Bugün türlü zalimliklerle karşı karşıyayız, bunları dayanışmayla aşacağız' dedi.

(İSTANBUL) İBB Başkanvekili Nuri Aslan'la birlikte, Kartal Cemevi'nde düzenlenen lokma programına katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Hazret-i Ali diyor ki: 'Bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma.' Bugün de türlü zalimliklerle karşı karşıyayız. Bu zalimlikleri hep birlikte, dayanışma içerisinde aşacağımız günlerin de yakın olduğunu ifade etmek isterim. Tutulan yas-ı matem oruçlarının ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, dayanışmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kartal Cemevi'nde düzenlenen geleneksel Muharrem Lokması programında vatandaşlarla bir araya geldi. Birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma mesajlarının damga vurduğu buluşmada, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de hazır bulundu.

Program öncesinde söz alan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, konuşmasında şunları kaydetti:

"EKREM BAŞKANIMIZ VE HAKSIZ YERE TUTSAK EDİLEN, TÜM CANLARIMIZI BİR AN ÖNCE YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

"Kıymetli canlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İl başkanımız, milletvekilimiz de burada. Ekrem Başkanımızın sizlere canıgönülden selamlarını getiriyorum. Muharrem ayının adaletin, kardeşliğin ve büyütmesini diliyor Ekrem Başkanımız. Tutulan oruçların, hak yolunda paylaşılan lokmaların kabul ve makbul olmasını; dualarınızın benden ve benim gibi adalet bekleyen tüm mazlumlardan eksik etmeyin' diye rica ediyor Ekrem Başkanımız. 'En kısa zamanda adaletin tecelli ettiği, özgürce kucaklaşacağımız can sofralarında buluşmayı ümit ediyor. Biz de Ekrem Başkanımız ve haksız yere tutsak edilen, tüm canlarımızı bir an önce yanımızda görmek istiyoruz. Tuttuğunuz oruçlar, yaptığınız ibadetler, paylaştığınız lokmalar hak katında kabul ve makbul olsun diyorum"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"BUGÜN TÜRLÜ ZALİMLİKLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ. BU ZALİMLİKLERİ DAYANIŞMA İÇERİSİNDE AŞACAĞIMIZ GÜNLERİN YAKIN OLDUĞUNU İFADE ETMEK İSTERİM"

"Tutulan yas-ı matem oruçlarının hak katında kabul edilmesini diliyorum. Hazret-i Hüseyin ve yol arkadaşları, Kerbela'da zalimin zulmüne karşı büyük bir direniş sergilediler ve onların bu büyük direnişi hepimize ilham oldu. Hazret-i Ali diyor ki: 'Bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma.' Bugün de türlü zalimliklerle karşı karşıyayız. Bu zalimlikleri hep birlikte, dayanışma içerisinde aşacağımız günlerin de yakın olduğunu ifade etmek isterim. Tutulan yas-ı matem oruçlarının ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, dayanışmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum. Tekrar tutulan oruçların hak katında kabul edilmesini diliyor, saygılar sunuyorum."

Konuşmaların ardından inanç önderlerinin eşliğinde Muharrem lokmaları paylaşıldı ve canlar hep birlikte dualara ortak oldu. Program, İstanbul genelindeki birlik ve beraberlik ikliminin güçlendirilmesi temennileriyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal'da Muharrem Orucu Programına Katılan Özgür Çelik: Bugün de Türlü Zalimliklerle Karşı Karşıyayız - Son Dakika

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