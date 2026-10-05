CHP\'li Cevdet Akay, KUYAŞ çevresindeki AKP\'li isimleri fon soruşturmasında sorguladı

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "AKP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi, eski AKP milletvekili, eski bakan yardımcısı, eski bürokrat ve fon vurguncuları arasında grift ilişki ağı tespit ettik" açıklamasını yaptı.

Akay, sosyal medya hesabından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında açıklama yaptı.

KUYAŞ Yatırım A.Ş ile ilgili ilişkilere işaret eden Cevdet Akay, "AKP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muaz Ergezen, - AKP eski Milletvekili Ertan Aydın, - SGK eski Başkanı ve Aile ve Sosyal Hizmetler eski Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu eski Başkanı Osman Arıkan Nacar… Bu isimleri aynı tabloda buluşturan yer KUYAŞ Yatırım A.Ş" ifadelerini kullandı.

Akay, eski SGK Başkanı ve eski Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı'nın, KUYAŞ Yönetim Kurulu'na 18 Şubat 2026'da bağımsız üye olarak seçildiğini, şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre ise Bağlı'nın, 24 Eylül 2026'da, sermaye piyasalarındaki soruşturmaların gündeme geldiği dönemde yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini belirtti.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, şunları kaydetti:

"KUYAŞ'ın kıymet-i harbiyesi nedir ki bu kadar farklı isim ve finansal aktör aynı şirketin çevresinde kesişiyor? KUYAŞ'ın gerçekleştirdiği önemli bir hisse işleminde, Bulls Yatırım satıcı üye, Tera Yatırım ise alıcı üyeler olarak yer alıyor.

"MUMCU, BULLS'UN ORTAĞI"

Peki Bulls Yatırım'ın arkasında kim var? Kültür ve Turizm eski Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun eşi Neslihan Mumcu da bulunuyor. Mumcu, Bulls'un ortağı. Tera ve Bulls çevresindeki isimler fon ve sermaye piyasası soruşturmalarında gündeme gelirken, aynı finansal aktörlerin KUYAŞ işlemlerinde karşımıza çıkması tesadüf müdür?

Bir de Ali Göl var. Ali Göl, KUYAŞ Yatırım A.Ş.'nin ortakları arasında yer alan isimlerden biriydi. 30 Eylül 2026 tarihli ortaklık tablosuna göre Göl'ün KUYAŞ'ta 16 milyon 545 bin 732 adet payı, yani şirket sermayesinin %4,14'ü bulunuyordu. Ancak 1 Ekim 2026 tarihli tabloda Ali Göl artık %3 ve üzeri pay sahipleri arasında yer almıyor. Bu durum, KUYAŞ'taki paylarını elden çıkardığını gösteriyor.

"ALİ GÖL KOYAŞ'TAKİ 16,5 MİLYON PAYINI NEDEN SATTI?"

Dikkati çekici olan zamanlama ise şu: Ali Göl, KUYAŞ'taki paylarını elden çıkardıktan kısa süre sonra, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer aldı. Şimdi sorulması gereken sorular daha da net: Ali Göl, KUYAŞ'taki 16,5 milyon payını neden sattı? Kime sattı, hangi fiyattan sattı? Satışın zamanlaması ile hakkında yürütülen soruşturma arasında herhangi bir bağlantı var mı? Mehmet Selim Bağlı neden KUYAŞ Yönetim Kurulu'ndan istifa etti?

"MUAZ ERGEZEN'İN BAĞLANTISI NEDİR?"

En önemlisi: KUYAŞ'ın kıymet-i harbiyesi nedir ki kamu geçmişi olan isimlerden sermaye piyasası aktörlerine kadar bu kadar farklı bağlantı aynı şirketin çevresinde kesişiyor? Bütün bu bağlantılar tesadüf mü, yoksa KUYAŞ'ın sermaye piyasalarındaki rolünün daha yakından incelenmesi mi gerekiyor? CABA Grup Başkanı ve KUYAŞ A.Ş.'nin en büyük hissedarı Cahit Balyan ile AKP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muaz Ergezen'in bağlantısı nedir? Cahit Balyan, Muaz Ergezen, Osman Arıkan Nacar ve Ali Göl arasındaki ilişki ağı nedir?"