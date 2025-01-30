CHP'li Çiler'den OSB Uygulamalarına Tepki

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(ANKARA) - CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile ilgili uygulamalarının sanayicileri zor durumda bıraktığını belirterek, "Bakanlık, tam da desteklemesi gereken sanayicilerin yatırım yapmasını engelliyor. Biz bakanlığın sanayicilerin önünü açmasını bekliyoruz" dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın OSB'lerdeki parsellerin verimli kullanılması adına getirdiği düzenlemeler, sanayicilerin tepkisini çektiğini ifade etti. Özellikle 10 yıl boyunca yatırım yapılmayan OSB parselleri için arsa sahiplerinden peşin olarak harç alınması ve parseller üzerinde kapalı alan bulunmaması durumunda bu alanların "kullanılmıyor" kabul edilmesi, sanayicileri zor durumda bıraktığını belirten Çiler, bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bakanlığın uygulamalarının sanayicileri cezalandırdığını ve yatırımları engellediğini söyledi. Çiler, "Büyük sanayi kuruluşları, bazen boş parselleri depolama alanı olarak kullanmakta veya gelecekteki yatırımları için rezerv olarak tutmaktadır. Ancak Bakanlık, bu uygulamaları spekülasyon olarak değerlendirerek, sanayicilere ağır mali yükler getirmektedir" ifadelerini kullandı.

OSB yönetmeliğine göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, OSB'lerdeki parsellerin yüzde 25'ine bina yapılmasına izin verirken, yüzde 75'inin rezerv alan olarak tutulmasını şart koşuyor.

CHP'li Nail Çiler, yaptığı yazılı açıklamada, sanayiciler, bu uygulamanın yatırım planlarını sekteye uğrattığını ve gelecekteki büyümelerini engellediğini belirtti. Çiler, şunları kaydetti:

"Bakanlık, sanayicilere mevcut arsalarının taban alanının yüzde 25'ine bina yapma, yüzde 75'ini rezerv olarak tutma izni veriyor. Ancak bizim talebimiz, OSB'de faaliyet gösteren sanayicilerin, mevcut faaliyetteki arsaları kadar rezerv alanı aynı OSB'de veya başka bir OSB'de tutabilmesine izin verilmesidir. Bu, sanayicilerin gelecekteki yatırımlarını planlaması açısından hayati öneme sahiptir.

"Bu haksız uygulamanın derhal iptal edilmesini talep ediyoruz"

Ruhsat için hiç müracaat etmemiş sanayicilere, inşaat ruhsatı vermek için arazinin mevcut değerinin binde beşinin aylık olarak tahsil edilmesi büyük bir haksızlıktır. Bu uygulama, sanayicilerin yatırım yapma isteğini kırmakta ve ekonomik büyümeyi engellemektedir. Bu haksız uygulamanın derhal iptal edilmesini talep ediyoruz."

"Ruhsat müracaatı zorunluluğu kaldırılmalıdır"

"İslah OSB'lerde arsası olan ve tapusu bulunan sanayiciler, ruhsat müracaatı yapma baskısı altında bırakılıyor. Bu arsalar OSB'ler tarafından tahsis edilmemiş olup, tapu üzerinde geri alma gibi hiçbir şerh bulunmuyor" diyen Çiler, bu sanayicilerin ruhsat müracaatı yapma zorunluluğundan kurtarılmasını talep eti ve "Bu arsalar OSB'ler tarafından tahsis edilmemiş olup, şahısların veya şirketlerin mülkiyetindedir. Bu nedenle, bu tür arsalar için ruhsat müracaatı zorunluluğu kaldırılmalıdır" dedi.

CHP'li Çiler, bakanlığın uygulamalarının somut bir örneğini de paylaşarak, "Bir Firma, OSB içerisinde 20.000 m² alanda 2011 yılında işyeri açma ruhsatı alarak faaliyete geçmiştir. 2021 yılında, bitişiğindeki 18.000 m² boş parselin satışa çıkarılması üzerine, bu parseli büyüme fırsatı olarak değerlendirip satın almıştır. Ancak Bakanlık, firmaya 'Bu arsa on yıldan fazladır boş, ya hemen üzerine bina yap, ya da 34 milyon lira harç ver' talimatı veriyor. Bu rasyonel bir karar değildir" ifadesini kullandı.

"Mevcut ekonomik kriz ortamında sanayicilerimiz finansa erişim sıkıntısı yaşıyor"

Sanayicilerin finans sorunu yaşadığını belirten Çiler, şöyle devam etti;

"Mevcut ekonomik kriz ortamında sanayicilerimiz finansa erişim sıkıntısı yaşıyor. Bu ortamda harç bedeli talep edilmesi ve bunun peşin alınması yanlış bir uygulamadır. Firma, mevcut fabrikasının gelecekte yetersiz kalacağını düşünerek bu parseli satın almış ve yatırım için hazırlık yapmıştır. Ancak Bakanlık, sanayicinin bu planını göz ardı ederek, cezalandırıcı bir tutum sergilemektedir. Arsayı satın aldıktan 3 yıl sonra, 'on yıldır boş duruyor' diyerek yeni arsa sahibini cezalandırmak adil değildir.

Talep edilen anormal harç bedelleri, sanayicinin yatırım yapmasını engelliyor. Sanayicilerimizin önündeki engeller kaldırılmalı, yatırım yapmaları teşvik edilmelidir. Ülkemizin ekonomik kalkınması için sanayicilerimize destek olunmalı, cezalandırıcı değil, teşvik edici politikalar benimsenmelidir. Sanayi Bakanlığı'nın gerçek amacı, sanayicileri cezalandırmak değil, yatırımların önünü açmak olmalıdır."