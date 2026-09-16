CHP\'li Demir, 2026\'da en az 62 çocuk işçinin öldüğünü belirtti

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, çocuk işçiliği sorununa dikkati çekerek, "Devletin görevi çocukları işgücüne katmak değil, çocukların eğitim hakkını güvence altına almaktır. Çocuk işçiliğine karşı günü kurtaran değil, kapsamlı ve kalıcı bir mücadele programına ihtiyaç var" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte çocukların eğitim hakkı ve çocuk işçiliği soruna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Demir, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin yayınladığı (İSİG) verileri ele alarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okullar açıldı. Çocuklarımızın sınıflarında olması, kitaplarına kavuşması, arkadaşlarıyla vakit geçirmesi ve gelecekleri için eğitim alması gereken bir dönemdeyiz. Ancak Türkiye'nin gerçek gündemlerinden biri hala çocuk işçiliği. 2026 yılında şu ana kadar en az 62 çocuk işçinin çalışırken hayatını kaybettiği bir ülkeden söz ediyoruz. Yalnızca ağustos ayında 15 çocuğumuzu iş cinayetlerinde kaybettik.

Çocuk işçiliğini yalnızca birkaç kötü örnekten ibaretmiş gibi değerlendirmek büyük bir yanılgıdır. Bugün çocuk emeğini sistematik biçimde çalışma hayatının içine çeken bir sistemle karşı karşıyayız. MESEM üzerinden eğitim çağındaki çocuklar işletmelerde çalıştırılırken, özellikle kırsal bölgelerde çocuklar mevsimlik tarımın ağır koşullarına mahküm ediliyor.

"ÇOCUKLARIN OKULDAN KOPUP ÇALIŞMAYA BAŞLAMASINI NORMALLEŞTİREMEYİZ"

Çocukların okuldan kopup çalışmaya başlamasını normalleştiremeyiz. Bir çocuğun ailesine ekonomik katkı sağlamak zorunda bırakılması, eğitim hakkından vazgeçmesi normalimiz olmamalı. Devletin görevi çocukları işgücüne katmak değil, çocukların eğitim hakkını güvence altına almaktır. Çocuk işçiliğine karşı günü kurtaran değil, kapsamlı ve kalıcı bir mücadele programına ihtiyaç var. Çocukları eğitimden koparan uygulamalar, mevsimlik tarım işçiliği ve kayıt dışı çocuk emeği bütün yönleriyle ele alınmalı. Çocukların yoksulluk nedeniyle çalışmak zorunda kalmadığı, eğitimden koparılmadığı ve işyerlerinde hayatını kaybetmediği bir düzen kurulmalı. Okullar açılırken sormamız gereken soru belli: Kaç çocuğumuz bugün sınıfında, kaç çocuğumuz geçinebilmek için çalışıyor? 62 çocuğun hayatını kaybettiği bir tabloda bu sorunun yanıtını hiç kimse görmezden gelemez."