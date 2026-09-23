CHP\'li Deniz Demir, Elmadağ\'da CHP\'yi \'tek mevsimlik bir çiçek değil\' diye tanımladı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, "Cumhuriyet Halk Partisi 'tek mevsimlik bir çiçek değildir.' CHP, yalnızca seçimden seçime hatırlanan; şartlar değiştiğinde vazgeçilen bir siyasi hareket değildir. Kökleri Cumhuriyet'in kuruluşuna, Atatürk'ün mirasına ve halkın mücadelesine uzanan köklü bir çınardır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, CHP Elmadağ İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Demir şunları kaydetti:

"CHP Elmadağ İlçe Başkanlığınımızda, inancını ve umudunu bir an olsun kaybetmeyen kıymetli örgütümüzle bir araya geldik; gücümüze güç kattık. Yol arkadaşlığımızdan aldığımız dayanışma ruhuyla, ülkemizin ve kentimizin geleceği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Nazik misafirperverlikleri, samimi sohbetleri ve emekleri için İlçe Başkanımız Özhan Çalı'ya ve tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum.

Buluşmamızda da ifade ettiğimiz gibi; Cumhuriyet Halk Partisi 'tek mevsimlik bir çiçek değildir.' CHP, yalnızca seçimden seçime hatırlanan; şartlar değiştiğinde vazgeçilen bir siyasi hareket değildir. Kökleri Cumhuriyet'in kuruluşuna, Atatürk'ün mirasına ve halkın mücadelesine uzanan köklü bir çınardır. İyi günde de, zor günde de CHP'nin yanında olmak; karagün dostu olmak, bu büyük geleneğin bir parçasıdır. Çünkü CHP'de siyaset, günü kurtarmak değil; geleceği kurma mücadelesidir."