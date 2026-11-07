CHP'li Dinçer, fon iddialarını 'gerçek bir devlet krizi' olarak nitelendirdi - Son Dakika
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CHP'li Dinçer, fon iddialarını 'gerçek bir devlet krizi' olarak nitelendirdi

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CHP\'li Dinçer, fon iddialarını \'gerçek bir devlet krizi\' olarak nitelendirdi
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CHP\'li Dinçer, fon iddialarını \'gerçek bir devlet krizi\' olarak nitelendirdi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Çorum'da fon iddialarını 'gerçek bir devlet krizi' olarak nitelendirerek bürokrasi, siyaset ve fonlar arasında iş birliği olduğunu öne sürdü. Dinçer, 'Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız' dedi.

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, fon iddialarına ilişkin, "Fon vurgunu, genel başkanımızın da söylediği gibi çok basit bir şey değil. Gerçek bir devlet krizi" dedi. Bürokrasi, siyaset ve fonlar arasında iş birliği olduğunu öne süren Dinçer, "Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Semra Dinçer, bir dizi ziyaret için geldiği Çorum'da pazar yeri ve esnaf ziyaretlerinin ardından CHP İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Dinçer, ekonomik sorunlar, fon iddiaları, gazetecilerin tutuklanması ve partisinin çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vatandaşların ekonomik sıkıntılarına değinen Dinçer, şunları söyledi:

"Esnafından da, çiftçisinden de, emeklisinden de, asgari ücretle çalışanından da, kadınından da, gencinden de hep dert dinliyoruz. Bir dokunuyoruz, bin ah işitiyoruz. Kimse hayatından memnun değil ama memnun olma gibi bir şansları da yok. Bu ülkede adaletsiz bir gelir dağılımı, adaletsiz bir vergi sistemi olduğu müddetçe insanların bu ülkede memnuniyetleri söz konusu olamaz."

Emeklilerin ve asgari ücretlilerin açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini belirten Dinçer, ailelerin çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade etti. Dinçer, çiftçilerin de gübre ve tohum fiyatları başta olmak üzere artan maliyetler nedeniyle zor durumda olduğunu söyledi.

"ONLAR BIKMADILAR"

Muhalefet olarak sorunların çözümüne yönelik sundukları önerilerin karşılık bulmadığını belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Biz inanın herkes hakkında çözüm odaklı birçok önerimiz var. Mecliste de bunu defalarca dile getiriyoruz. Artık emeklinin, asgari ücretlinin yaşadığı sıkıntıları ve sorunları anlatmaktan, verdiğimiz soru önergelerinden, verdiğimiz tekliflerin hepsinin ret içinde kalmasından biz bıktık. Onlar bıkmadılar."

Staj ve çıraklık mağdurları için geçen hafta bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Dinçer, bu konuda sundukları önerinin de AK Parti ve MHP tarafından reddedildiğini söyledi. Vatandaşların yararına olan taleplerin reddedildiğini savunan Dinçer, CHP olarak haksızlık ve hukuksuzluklara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

"ÇOK CİDDİ BİR ŞEKİLDE PARA TRANSFERİ VAR"

Fon iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dinçer, şu ifadeleri kullandı:

"Fon vurgunu, genel başkanımızın da söylediği gibi çok basit bir şey değil. Gerçek bir devlet krizi. Şu anda devletin içerisinde bürokrasiyle siyasetin ve fon kısmının iş birliğiyle çok ciddi bir şekilde bir kriz var. Çok ciddi bir şekilde para transferi var. Çok ciddi bir şekilde resmen malı götürmüşler diyebileceğimiz bir süreç var."

Tutuklanan bakanın buz dağının görünen yüzü olduğunu düşündüğünü belirten Dinçer, olayın arka planında başka isimlerin de bulunabileceğini öne sürdü. Dinçer, "Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

TBMM'deki siyasi partilerin konuya ilişkin iktidar üzerinde baskı kurduğunu söyleyen Dinçer, CHP Genel Merkezi'nde Ekonomi Masası'nın da toplantı gerçekleştirdiğini aktardı.

"GAZETECİ BİLDİĞİ DOĞRUYU YAZABİLMELİ"

Gazetecilerin görüşleri ve yaptıkları haberler nedeniyle tutuklanmasına karşı olduklarını belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Gazeteci bildiği doğruyu yazabilmeli. Eğer bildiği doğruyu yazamaz ise, eğer bildiği doğruları yazdı diye tutuklanıyorsa işte burada bir sıkıntı var. Burada bir adaletsizlik, hukuksuzluk var. Hiçbir gazetecinin, bakın ne olursa olsun, görüşü beni desteklesin, desteklemesin, görüşü ne olursa olsun; milliyetçi olsun, muhafazakar olsun, sosyal demokrat olsun, hiçbir gazetecinin tutuklanıp yaptığı haberden dolayı veya düşüncesinden dolayı tutuklanıp hapse girmesi kabul edilebilir bir şey değil."

Dinçer, CHP olarak gazetecilerin tutuklanmasını hiçbir zaman kabul etmediklerini ve etmeyeceklerini vurguladı.

"BU ÇINAR ÇOK RÜZGARLAR YAŞADI"

Partisinin çalışmalarına da değinen Dinçer, haziran ayından bu yana sahadaki çalışmalarında önemli değişiklikler yaşandığını belirtti. Vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve kendilerine yönelik ilginin sürdüğünü söyleyen Dinçer, vatandaşların yaşanan gelişmeler hakkında bilgilendirildiklerinde farklı değerlendirmelerde bulunabildiğini ifade etti.

CHP'yi 103 yıllık bir çınara benzeten Dinçer, partisinin tarih boyunca birçok zorlukla karşılaştığını ancak köklerinin sağlam olduğunu söyledi. Partisinin 12 Eylül sonrasında kapatıldığını, 1992 yılında yeniden açıldığını hatırlatan Dinçer, bugün de yeni bir kuruluş sürecinden geçtiklerini belirtti.

Partiden ayrılanlara ve yeniden CHP'ye katılmak isteyenlere seslenen Dinçer, şunları kaydetti:

"Bu çınar çok rüzgarlar yaşadı. Çok fırtınalara maruz kaldı. Çok yaprak döktü ama kökleri sağlam. Kuvayı Milliye ruhundan gelen bir parça olduğu için hiç merak etmeyin, dimdik önüne bakacaktır ve bakacağız. Ama bu rüzgarın esintisiyle gidenler de rüzgar terse estiği gün bu kapı açık. Baba ocağı mı dersiniz, ata ocağı mı dersiniz, dumanı da tütüyor, çayı da kaynıyor. Herkese kucağımız açık. Kim gelirse de 'Kime geldin?' demeyiz, gidene de 'Niye gittin?' demeyiz."

Dinçer, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Biz buradayız, biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Biz Atatürk'ün izinde bu ülkeyi daha demokratik, daha adaletli, daha laik ve hukukun kurallarına uygun, Atatürk'ün izinde yeniden küllerinden doğurmak için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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