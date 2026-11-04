CHP\'li Durmaz, altı aydır 24 lira 30 kuruşta kalan çiğ süt fiyatını Meclis\'e taşıdı

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, artan üretim maliyetlerine rağmen çiğ süt tavsiye fiyatının güncellenmemesine tepki gösterdi. "AK Parti iktidarı, çiğ süt üreticisini artan maliyetler altında ezmeye devam ediyor" diye konuşan Durmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ve Ulusal Süt Konseyi'ne üreticinin maliyetlerini karşılayan, kazanç sağlayan yeni fiyatı derhal açıklama çağrısında bulundu.

Ulusal Süt Konseyi'nin 30 Ekim tarihli toplantısında yeni fiyat konusunda nihai karar alamamasını tepki gösteren CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Durmaz, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"AK Parti iktidarı, çiğ süt üreticisini artan maliyetler altında ezmeye devam ediyor. Mayısta 850 lira olan yem bugün bin 100 lira, 73 lira olan mazot 100 liranın üzerine çıktı. Ancak süt fiyatı altı aydır 24 lira 30 kuruş. Üretici yemini zamlı alırken sütü altı ay önceki fiyata satmaya devam ediyor. Duyarsız Ulusal Süt Konseyi borçların büyümesini, hayvanların kesime gönderilmesini, ahırların boşalmasını mı bekliyor? Raflarda süt fiyatları sürekli yükselirken üreticinin sütü yerinde sayıyor. Üretici neden kendi ürettiği ürünün fiyatını belirleyemiyor? Tarım Bakanlığı'nı ve Ulusal Süt Konseyi'ni göreve davet ediyorum."