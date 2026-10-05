CHP'li Durmaz'ın teklifi tarımdaki kadın ve gençlere 10 yıllık prim desteği öngörüyor - Son Dakika
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CHP'li Durmaz'ın teklifi tarımdaki kadın ve gençlere 10 yıllık prim desteği öngörüyor

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CHP\'li Durmaz\'ın teklifi tarımdaki kadın ve gençlere 10 yıllık prim desteği öngörüyor
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CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, tarımda çalışan kadın ve gençlere 10 yıllık kademeli prim desteği teklifini TBMM'ye sundu. Teklif, ilk üç yıl primlerin tamamının, sonraki üç yıl yüzde 75'inin, dört yıl ise yüzde 50'sinin Hazine'den karşılanmasını öngörüyor.

(TBMM) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, kırsalda tarımsal üretime katılan kadınlar ve gençlerin sosyal güvenlik primlerinin 10 yıl boyunca kademeli olarak Hazine tarafından karşılanması için kanun teklifi verdi. Teklif, ilk üç yıl primlerin tamamının devlet tarafından ödenmesini öngörüyor.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, tarımda çalışan kadınların emeğinin sosyal güvenceye kavuşturulması ve gençlerin üretimde kalmasının desteklenmesi amacıyla hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklifin gerekçesinde, "Bu düzenleme yalnızca bir sosyal güvenlik desteği değildir. Aynı zamanda kadın emeğini koruyan, gençleri üretime kazandıran, kırsal kalkınmayı destekleyen ve ülkemizin gıda güvenliğini güçlendiren bir tarım politikasıdır" denildi.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik öngören teklif; köylerde, kırsal mahallelerde ve kırsal yerleşik alanlarda yaşayan, fiilen tarımsal faaliyet yürüten kadınlar ile gençler için toplam 120 aylık prim desteği getirilmesini amaçlıyor.

İLK ÜÇ YIL PRİMLERİN TAMAMI HAZİNE'DEN

Teklife göre, prime esas kazancın alt sınırı üzerinden hesaplanan sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primlerinin ilk üç yıl yüzde 100'ü, sonraki üç yıl yüzde 75'i, takip eden dört yıl ise yüzde 50'si Hazine tarafından karşılanacak.

Desteğin yüzde 75 ve yüzde 50 olarak uygulanacağı dönemlerde kalan prim tutarını sigortalı ödeyecek. Sigortalının kendi payını yasal süresi içinde ödememesi durumunda ilgili ay için Hazine desteğinden yararlanılamayacak.

Düzenlemeden, 18 yaşını doldurmuş kadınlar ile 18 yaşını doldurmuş ve 41 yaşından gün almamış gençlerin yararlanması öngörülüyor. Başvuranların başka bir zorunlu sigortalılık kapsamında bulunmaması ve kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık almaması gerekiyor.

TARLA VE HAYVANLARIN KENDİ ADINA KAYITLI OLMASI ARANMAYACAK

Teklifin öne çıkan hükümlerinden biri, aile işletmelerinde çalışan kadınlar ve gençler için getirilen kayıt düzenlemesi oldu.

Arazi, hayvan varlığı, tarımsal işletme veya üretici kaydının eş, anne, baba ya da aynı hanede yaşayan başka bir aile ferdi adına olması, kişinin üretimde fiilen çalıştığının tespit edilmesi şartıyla destekten yararlanmasına engel oluşturmayacak. Kişinin kendi adına Çiftçi Kayıt Sistemi kaydının bulunmaması da tek başına dışlanma nedeni sayılmayacak.

Fiili üretimin tespitinde Tarım ve Orman Bakanlığı, ziraat odaları, kooperatifler, üretici örgütleri ve muhtarlık kayıtları ile gerektiğinde yapılacak saha incelemeleri birlikte değerlendirilecek. Aile işletmesinde ücretsiz çalışan kadınların da düzenleme kapsamında sigortalı olabilmesinin önü açılacak.

KADINLARIN GÖRÜNMEYEN EMEĞİNE SOSYAL GÜVENCE

Durmaz, teklifin gerekçesinde kadınların bitkisel üretimden hayvancılığa, sağım ve yemlemeden hasada, ürünlerin işlenmesinden pazarlanmasına kadar tarımsal üretimin her aşamasında çalıştığına dikkat çekti. Buna rağmen kendi adlarına arazi, hayvan veya işletme kaydı bulunmayan kadınların emeğinin çoğu zaman görünmez kaldığını ve sosyal güvenlik haklarından yeterince yararlanamadığını vurguladı.

Gençlerin ise düşük ve düzensiz gelir, yüksek üretim maliyetleri ve prim ödeme güçlüğü nedeniyle tarımdan uzaklaştığını belirten Durmaz, kırsal nüfusun yaşlanmasının ve gençlerin üretimden çekilmesinin tarımın geleceğini tehdit ettiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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