Hüseyin Can Güner'in Tutuklanması CHP Gençlik Kolları Tarafından Protesto Edildi... Murat Emir: Bu Darbeye Boyun Eğmeyeceğiz - Son Dakika
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Hüseyin Can Güner'in Tutuklanması CHP Gençlik Kolları Tarafından Protesto Edildi... Murat Emir: Bu Darbeye Boyun Eğmeyeceğiz

16.07.2026 19:46  Güncelleme: 20:10
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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasına karşı belediye önünde düzenlenen protestoda konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 'Bu darbeye boyun eğmeyeceğiz. Eninde sonunda o sandığı getireceğiz' dedi.

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasına karşı Çankaya Belediyesi önünde yapılan eylemde konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Biz hasımlarımızı biliyoruz hasımlarımız Saraydadır. Bu darbeye boyun eğmeyeceğiz. Eninde sonunda o sandığı getireceğiz ve o sandığı hep birlikte patlatacağız. Namuslu oylarla patlatacağız" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanması, CHP Gençlik Kolları tarafından Çankaya Belediyesi önünde yapılan eylemle protesto edildi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP'li Aylin Nazlıaka, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da destek verdi.

CHP Çankaya Gençlik Kolları Başkanı Rohat Berk Görgülü, tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in selamını ileterek, "Bizlerden en büyük isteği umutsuzluğa kapılmamız, güçlü durmamız, birlik olmamız ve Genel Başkanımız Özgür Özel'le birlikte iktidar mücadelemize devam etmemizdir. İçimizde en ufak bir tereddüt olmadan demokrasiye, halkın iradesine ve seçilmişlere inanmaya ve arkasında durmaya devam edeceğiz" dedi.

BOZKURT: "İRADEMİZİ ASLA TESLİM ETMİYORUZ"

CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Deniz Bozkurt da burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Yurttaşlarımız şu hususu iyi bilmelidir: Bugün siyasallaşan yargının saldırıları, belediye başkanlarımız nezdinde aynı zamanda milletimizin seçme ve seçilme hakkına yöneliktir. Bugün hedef alınan, yüzde 65 oyla tecelli eden milli iradedir. Çünkü sandıkta yenemediklerini mahkeme salonlarında yenmeye çalışanlar, yalnızca bir belediye başkanını değil, aynı zamanda Cumhuriyet'in en temel ilkesini hedef almaktadır. Kamu yararını korumak suç mudur? Yoksa asıl suç Cumhuriyet Halk Partili ve başarılı bir belediye başkanı olmak mıdır? Namuslu bir belediye başkanı olmak mıdır? Haysiyetli bir belediye başkanı olmak mıdır? Biz başkanımıza güveniyoruz. Biz başkanımıza kefiliz, tıpkı milyonlarca kişi gibi. Uzun laf hak edene anlatılır, vız gelir tırıs gider. Biz sizi tanımıyoruz. Biz sizi muhatap dahi almıyoruz. Bizim mücadelemiz sizinle değil, sizi mahkeme kararıyla o koltuklara oturtan iktidarladır. Mücadeleden yılmıyoruz. İrademizi asla teslim etmiyoruz."

EMİR: BU KİRLİ TEZGAHI TASARLAYAN KOLTUĞUNA YAPIŞMAYA ÇALIŞAN SARAY İKTİDARIDIR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de şöyle konuştu:

"Bu dört günün sonunda gördük ki, şahit olduk ki arkadaşlarımız ak süt gibi tertemizler, bembeyazlar. En ufak bir suç ispatı dahi yok. Sorulan soruların içerisinde bir kuruşluk rüşvet yok. Bir kuruşluk haksız kazanç yok. Rüşvet iddiası dahi yok. İrtikap yok. İhaleye fesat yok. Görevi kötüye kullanma yok. Bir tane soru var. Bir şirket ihale almış, ihaleyi muhtemelen içeriden haber aldığı için adeta nokta atışıyla fiyatı tahmin etmiş. Belediyeyi yönetenler de bu kurumda çalışanlar da burada kamu zararı olacağını öngörmüşler.  Yasanın gereği olarak ihaleyi iptal etmişler. İhale iptal edildikten sonra başka bir ihale yapılmış ve o ihale sonucunda bu belediye ayda 4,5 milyar zarardan kurtulmuş. Bunun için bu görevi yapan namuslu bürokratların ağzından öpmek gerekirken, onlara teşekkür etmek gerekirken bugün o bürokratları belediye başkanı ile beraber demir parmaklıklar arkasına koydular. Ama biz bunu yapanların kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunu adliyelerdeki emir kulları yapmadı. Bunu kolluk güçleri yapmadı. Bunu yapan, bu kirli tezgahı tasarlayan koltuğuna yapışmaya çalışan saray iktidarıdır."

O ilk sandık geldiğinde ağır bir tokat yiyeceklerini, sandalyelerini kaybedeceklerini, bu kirli iktidarın üstünden kalkmaları gerektiğini ve o suç işleyenlerin tek tek hesap vereceğini çok iyi bildikleri için o koltuğu korumak üzere her şeyi göze alıyorlar. İşte bu darbe sürecini bunun için gerçekleştiriyorlar. Biz hasımlarımızı biliyoruz hasımlarımız saraydadır ama hasımlarımız, bu korku imparatorluğunu kuranlar, bu ülkedeki bu yalanı, talanı, zorbalığı kuranlar aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine saldırmışlardır. ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü durdurabilmek için iktidar partisinden artık bir medet ummadıkları için Cumhuriyet Halk Partisi'ne, eski kolayca yendikleri ve rahatça yenebilecekleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü durdurabilecekleri eski kadroları getirmişlerdir. Bu darbeye boyun eğmeyeceğiz. Eninde sonunda o sandığı getireceğiz ve o sandığı hep birlikte patlatacağız. Namuslu oylarla patlatacağız."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hüseyin Can Güner, Yerel Yönetim, Murat Emir, 3. Sayfa, Politika, Çankaya, Gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüseyin Can Güner'in Tutuklanması CHP Gençlik Kolları Tarafından Protesto Edildi... Murat Emir: Bu Darbeye Boyun Eğmeyeceğiz - Son Dakika

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