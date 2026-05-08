CHP'li Emir'den "Muhittin Böcek" Soruşturmasında Kumpas Çıkışı

08.05.2026 22:04  Güncelleme: 23:58
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e yönelik soruşturma sürecindeki iddialara tepki göstererek, düzenlenen soruşturmanın bir kumpas olduğunu ve yalanların patladığını belirtti.

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e yönelik soruşturma sürecine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kumpas kurmaya kalktılar, ellerine yüzlerine bulaştırdılar" dedi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bir kumpas kurmaya kalktılar, ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Kumpas öyle bir bilim kurguya dönüştü ki onlara göre eğer cebinizde 1 milyon Euro varsa ve doğru asansöre binerseniz; hem 15 yaş gençleşebilir, hem isminizi değiştirebilir, hem de Manisa'dan Ankara'ya bir 'ışınlanma' bileti kazanabilirsiniz."

Önce Akın Gürlek üzerinden sipariş bir soruyla 'Muhittin Böcek konuşacak, zamanı var' algısı yaratmaya çalıştılar.

Hemen ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcısı'nı değiştirdiler.

"YALANLARI ELLERİNDE PATLADI"

'Muhittin Böcek Manisa'da 20 milyon dolar verdi' dediler; yalanları ellerinde patladı. Genel Başkanımızın Ankara'da olduğu anlaşılınca, rahmetli Ferdi Zeyrek başkanımıza bile iftira atacak kadar alçaldılar.

Şoförleri gözaltına alıp zorla ifade aradılar ama sadece 'Görmedik' cevabını aldılar.

Hızlarını alamayıp Muhittin Böcek hakkında ikinci tutuklama kararını çıkardılar.

Devletin namusuna emanet edilen özel görüntüleri ahlaksızca servis edip, Gökhan Böcek'i 'Ne isterseniz imzalarım, artık durun' diyecek noktaya getirdiler.

Baktılar bu da yetmedi, '50 milyon lira verildi' yalanına sarıldılar. O da çöktü.

En sonunda işi tam bir komediye vurdular: 'Veli Ağbaba'ya verilmesi için; tanımadığım, nereden aldığımı hatırlamadığım, zamanını kestiremediğim bir günde, hiç tanımadığım birine para verdim' dedirttiler."

Kaynak: ANKA

