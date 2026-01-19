Cemal Enginyurt: Ordu Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağında Hayvanlar Açlıktan Birbirini Yiyor

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ordu Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında şu an vahşet yaşanıyor. Hayvanlar açlıktan birbirini yiyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler seyrediyor" dedi.

Enginyurt, TBMM'de yaptığı açıklamada Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına ilişkin iddialarda bulundu. Enginyurt, şunları söyledi:

"Ordu Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında şu an vahşet yaşanıyor. Hayvanlar açlıktan birbirini yiyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler seyrediyor. 'Türkiye'nin en büyük hayvan barınağını kurdum' diyen Hilmi Güler; hayvanlar birbirini yerken vicdanın ne yapıyor? İnsanlığın ne yapıyor? Kanınız kurumuş. Utanmıyor musunuz? Bu vahşete dur deyin. Hayvanları beslemek için gelen insanımıza zulmediyorsunuz; içeri almıyorsunuz. Kendiniz de hayvanları beslemiyorsunuz. Bu davranışınız, insanlık dışı bir vahşettir. Bu vahşetten dolayı Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni şiddetle kınıyorum. Orduluların vicdanına sesleniyorum: Hayvanımıza, sokaktaki hayvanımıza, barınaktaki hayvanımıza sahip çıkalım. Hayvanı sevmeyen, insanı zaten sevemez."