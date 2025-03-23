CHP'li Ensar Aytekin'den İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Sert Tepki

(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını değerlendirerek, "Antidemokratik, baskıcı bir iktidarın zulmü olarak değerlendiriyorum. Türkiye'de bugüne kadar çok adaletsizlik, haksızlık yapıldı ama haksızlık ve adaletsizliklerin en büyüğü bugün yapıldı. Ülkemizde göz göre göre siyasi bir cinayet işlendi" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Oy kullanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin olarak, şunları söyledi:

"Antidemokratik, baskıcı bir iktidarın zulmü olarak değerlendiriyorum. Türkiye'de bugüne kadar çok adaletsizlik, haksızlık yapıldı ama haksızlık ve adaletsizliklerin en büyüğü bugün yapıldı. Ülkemizde göz göre göre siyasi bir cinayet işlendi. Ama cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi burada, milletimiz ayakta. 81 ilimizde, 973 ilçemizde, 5 bin 800 sandığa milletimiz sabah 08.00'den bu yana gitmekte ve oylarını kullanmaktadır. Türkiye bugün bir genel seçim atmosferi yaşamaktadır. Biz de bunu buradan takip ediyoruz."