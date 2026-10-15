CHP\'li Erbay, Sağlık Bakanı\'nın \'en iyi sağlık\' sözüne OECD verileriyle karşı çıktı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, "Sağlık bir propaganda konusu değil, kamusal bir sorumluluk ve temel bir insan hakkıdır. Hedefimiz yalnızca daha büyük hastaneler değil; hastalanmayı önleyen, hastalandığında vatandaşını yalnız bırakmayan ve herkes için eşit, nitelikli sağlık hizmeti sunan bir sistem olmalıdır" dedi.

CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun "Dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan ülkelerinden biriyiz" şeklindeki sözlerini eleştirdi.

Bakan Memişoğlu'nun sözlerinin sağlık sisteminin başarısının hangi ölçütlerle değerlendirildiği sorusunu gündeme getirdiğini kaydeden Erbay, "Türkiye'nin sağlık altyapısında, tıbbi teknolojisinde ve hizmet kapasitesinde önemli gelişmeler yaşandı. Ancak yeni hastaneler inşa edilmesi, yatak kapasitesinin artırılması ve gelişmiş cihazların kullanılması, tek başına dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahip olduğumuzu kanıtlamaz. Asıl mesele, bu altyapının vatandaşın sağlığına ne ölçüde yansıdığıdır" ifadelerini kullandı.

OECD'nin Health at a Glance 2025 raporundaki verilerin bu açıdan dikkati çekici olduğunu aktaran Erbay, şöyle devam etti:

"Türkiye'de beklenen yaşam süresi 77,3 yıl iken OECD ortalaması 81,1 yıldır. Yüz bin kişide önlenebilir ölüm hızı Türkiye'de 168, OECD ortalamasında 145'tir. Zamanında ve etkili sağlık hizmetiyle önlenebilecek tedavi edilebilir nedenlere bağlı ölüm hızı ise Türkiye'de 119, OECD ortalamasında 77'dir. Sağlık insan gücünde de önemli farklar vardır. Bin kişiye düşen hekim sayısı Türkiye'de 2,4, OECD ortalamasında 3,9; hemşire sayısı ise sırasıyla 2,9 ve 9,2'dir. Kaliteli sağlık hizmetinin bulunabilirliğinden memnun olduğunu belirtenlerin oranı da Türkiye'de yüzde 41 iken OECD ortalamasında yüzde 64'tür.

"2024 YILINDA VATANDAŞLARIN CEPTEN SAĞLIK HARCAMALARI 442,4 MİLYAR TL'YE ULAŞTI"

Bütün bu göstergeler, sağlıkta başarının yalnızca hastane ve yatak sayılarıyla ölçülemeyeceğini ortaya koymaktadır. Vatandaşın hekime zamanında ulaşabilmesi, tetkik ve tedavisini beklemeden alabilmesi, sağlık harcamaları nedeniyle ekonomik güçlük yaşamaması ve hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi de en az fiziki yatırımlar kadar önemlidir. Nitekim TÜİK verilerine göre 2024 yılında vatandaşların cepten sağlık harcamaları 442,4 milyar TL'ye ulaşmıştır. Sağlık turizmi kapsamında yurt dışından hastaların Türkiye'ye gelmesi elbette önemlidir; ancak yabancı hastalara hizmet sunabilmek ile ülkemizde yaşayan herkesin sağlık hizmetine eşit koşullarda erişebilmesi farklı meselelerdir.

Elbette hiçbir gösterge tek başına bir sağlık sisteminin tamamını tanımlamaz. Ancak uluslararası karşılaştırmalar, vatandaşın deneyimi ve sağlık sonuçları birlikte değerlendirilmeden 'dünyanın en iyilerinden biriyiz' demek yeterli değildir. Sağlıkta başarı kaç insanın hayatını kurtardığımız, önlenebilir hastalıkları ne ölçüde azalttığımız ve vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetine ne kadar zamanında, nitelikli ve ekonomik yük altında kalmadan ulaşabildiğiyle ölçülür. Sağlık bir propaganda konusu değil, kamusal bir sorumluluk ve temel bir insan hakkıdır. Hedefimiz yalnızca daha büyük hastaneler değil; hastalanmayı önleyen, hastalandığında vatandaşını yalnız bırakmayan ve herkes için eşit, nitelikli sağlık hizmeti sunan bir sistem olmalıdır."