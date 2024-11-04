CHP'li Gül Çiftçi'den Esenyurt Belediyesi Kayyumuna Sert Tepki

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(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'nde belediye meclis üyelerine de görevden el çektirildiğine dikkati çekti. Çiftçi X hesabından yaptığı açıklamada "Kayyum Can Aksoy imzasıyla gönderilen yazıda meclis üyelerinin görevleri de hukuksuzca memurlara devredildi" ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yerine kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un imzası ile Esenyurt Belediye Meclis üyelerine, encümen üyelerine, başkan yardımcılarına ve tüm müdürlüklere gönderilen yazıda "Belediye Meclisimizin, komisyonları ve encümenin görev ve yetkileri ikinci bir talimata kadar encümenin memur üyeleri tarafından yürütülecektir" ifadesine yer verildi. Alınan karara CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'den sert ifadelerle tepki geldi. Çiftçi X hesabından yaptığı paylaşımda "Belediye başkanlığının ardından belediye meclisine de fiilen kayyım atandı ve Esenyurt'ta 31 Mart günü sandığa giren dört zarftan ikincisi de yok sayıldı" dedi.

Çifçi'nin açıklaması şöyle:

"Esenyurt'a kayyum atayan zihniyet şimdi de gözünü belediye meclisine dikti. Kayyum Can Aksoy imzasıyla gönderilen yazıda meclis üyelerinin görevleri de hukuksuzca memurlara devredildi. Belediye başkanlığının ardından belediye meclisine de fiilen kayyum atandı ve Esenyurt'ta 31 Mart günü sandığa giren dört zarftan ikincisi de yok sayıldı. Bu hukuksuzluğa karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağız. Kayyum zihniyeti er ya da geç kaybedecek, halk iradesi kazanacak."