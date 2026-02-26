CHP'li Gürer: "2018'de 500 Bin Anaç Koyun Dağıtımı Hedeflenirken Şimdi 2026-2028 Döneminde 3 Yılda Toplam 150 Bin Koyun Dağıtımı Öngörülüyor"

(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçmiş dönemde hükümetin açıkladığı projelere rağmen 2026 yılında et sorunun devam ettiğini ve ithalatın hız kesmeden sürdürüldüğünü belirterek, "Dönemin Tarım Bakanı tarafından açıklanan projede üreticiye asgari ücret tutarından maaş, sigorta ve veterinerlik hizmetleri gibi güvenceler vaat edildiği noktada yeni dönem hedeflerinin ciddi biçimde küçüldüğü görülüyor. O dönemki proje açıklandığında bugünkü projeye göre daha uygun şartlar ve koşullar içeriyordu. 2018'de 500 bin anaç koyun dağıtımı hedeflenirken şimdi 2026-2028 döneminde 3 yılda toplam 150 bin koyun dağıtımı öngörülüyor" diye konuştu.

Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretimi ve ithalatını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çiftçilerle buluştuğunda tarımla ilgili farklı konularda açıklamalarda bulunduğunu ve çiftçilere küçükbaş hayvan desteği projesini açıkladığını anlatan Gürer, "Bununla ilgili bazı basın yayın organları, gazeteler de haberi 'çiftçilere küçükbaş hayvan desteği müjdesi' diye verdi. Tabii projeler önemli. Projelerin olması bir yerde sorunun varlığının ve buna çözümün de arayışı olarak değerlendirilebilir ama küçükbaş hayvan desteği müjdesi ilk kez gerçekleşen ya da hayvancılığın sorunlarını çözecek umut yaratan bir proje mi? İşte buna bakmak lazım" diye konuştu.

"Türkiye'de tarımda da hayvancılıkta da sorunlar devam ediyor"

Gürer, bugüne kadar bu projeye ilişkin bakanların kendisine verdiği yazılı yanıtlar üzerinden durumu değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Kamuoyunda '300 koyun projesi' olarak bilinen, üretici şartlarında sözleşmeli Küçükbaş Hayvan Projesi 300 başa tamamlama projesi olarak da gerçekleştirilmiş. Hatta 200 baş koyunu mevcut ise ona 100 baş daha koyun verileceği duyurulmuştu. 2016, 2017, 2018 yıllarında başvuru yaparak hak sahibi olan her üreticiye 34 baş koyun, keçi olarak verildiği ve bu konuda projenin de 2018'de bittiğini bakanlar yazılı yanıtla bildirmişlerdi. Keza benzer dönem farklı bakanlara sorduğumuz sorularda projelerle ilgili yapılan çalışmalar anlatılmış. Bu konuda gerek büyükbaşta gerek küçükbaşta projeler geliştirildiği bildirilmişti. 2016-2018 yılları arasında üç yıl boyunca uygulanan Genç Çiftçi projelerinden de 47 bin 775 kişi yaralandırılmış ve bunlarla ilgili çalışmalar da gerçekleştirilmişti. Keza Genç Çiftçi Projesi 2022 yılında uygulanarak 5 bin 751 genç çiftçiye farklı alanlarda destek sağlanırken bitkisel üretimde de 81 ilde 4 bin 792 genç çiftçiye destek verilmiştir. Bu yıl gibi benzer farklı projeleri dönemin çalışmaları içinde bizlere bakanlar soru olarak sorduğumuzda yanıt olarak verdiler."

Bu projelere rağmen Türkiye'de tarımsal üretimde de hayvancılıkta da sorunlar ne yazık ki artarak devam ediyor. Alana gittiğimizde ülkemizde hayvancılık sorunlarının derinleştiğini görüyoruz. Et sorunu, ahır gideri düşürülmeden, ithalatçı anlayıştan vazgeçilmeden, yem sübvanse edilmeden çözülmesi mümkün değildir."

Gürer, sorunun devam ettiğini ve ithalatın hız kesmeden sürdürüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Dönemin Tarım Bakanı tarafından açıklanan projede üreticiye asgari ücret tutarında maaş, sigorta ve veterinerlik hizmetleri gibi güvenceler vaat edildiği noktada yeni dönem hedeflerinin ciddi biçimde küçüldüğü görülüyor. O dönemki proje açıklandığında bugünkü projeye göre daha uygun şartlar ve koşullar içeriyordu. 2018'de 500 bin anaç koyun dağıtımı hedeflenirken şimdi 2026-2028 döneminde 3 yılda toplam 150 bin koyun dağıtımı öngörülüyor. Bu yaklaşık yüzde 90'lık daralmayla bu sorunların aşılması da olası değil. Türkiye'de 1 milyon 370 bin küçükbaş hayvan işletmesi var. Yeni projeden sadece bin 500 işletme yararlanacak. Her 691 işletmeden sadece birinin destekleneceği anlamına gelen bu proje sorunların çözümü için yalnızca psikolojik bir destekten öte fayda getirmeyecek."