CHP'li Gürer: Çay Fiyatı Üreticiyi Hayal Kırıklığına Uğrattı

(ANKARA)- CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, "Açıklanan 2025 yılı çay alım fiyatı yine üreticinin beklentisini karşılamadı ve büyük bir tepki oluştu. 1 milyon çay üreticisi en az 32 liralık alım fiyatı ve 4 liralık destek bekliyordu" dedi.

Gürer, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kürsüye ÇAYKUR'un çay paketleri ve bir bardak çay koyan Gürer, 14 Mayıs'ın Dünya Çiftçiler Günü olduğunu belirterek, üreticinin, çiftçinin gününü kutladı.

Çay alım fiyatının açıklandığını anımsatan Gürer, "Açıklanan 2025 yılı çay alım fiyatı yine üreticinin beklentisini karşılamadı ve büyük bir tepki oluştu. 1 milyon çay üreticisi en az 32 liralık alım fiyatı ve 4 liralık destek bekliyordu" dedi.

Gürer, geçen yıl açıklanan 2 lira destek dahil 19 liralık çay alım fiyatının da maliyetlerin altında kaldığını ifade ederek, "O dönem en az 25 lira olması gerektiği ifade ediliyordu. Bu yıl 25 lira 44 kuruş olarak fiyat belirlendi. Bu fiyat, üreticinin maliyet fiyatının altında olduğu için haklı bir tepki yükseldi. Dört kilo yaş çaydan bir kilo kuru çay elde ediliyor. Enflasyona göre yüzde 33'lük artış düşük kaldı" diye konuştu.

Kürsüdeki çayın kahvehanede 10 lira olduğunu bildiren Gürer, kafelerde fiyatların farklılaştığını, azami fiyat tarifesine göre bir bardak çayın üçüncü sınıf yerlerde 65 lira, ikinci sınıfta 90 lira, birinci sınıfta 105 lira olduğunu belirtti.

Çay sektörünün sadece üreticileri ilgilendirmediğini söyleyen Gürer, gübre, ilaç, elektrik, ambalaj, kağıt ve nakliyesiyle sektörün geniş bir alanı doğrudan ilgilendirdiğini vurguladı.

ÇAYKUR'un açıkladığı fiyatın piyasanın oluşumunu sağladığını ifade eden Gürer, "Bu konuda bir düzenleme yapılmalı. Destekle ilgili mutlaka bir rakam açıklanmalı. Bizim önerimiz 32 lira alım fiyatı ve 4 lira destekle toplam 36 liraydı. Çay üreticisi bu konuda hüsran yaşadı. İktidarı bu konuda yeniden değerlendirme yapmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

"Çiftçi sigortasını bile ödeyemiyor"

Türkiye'de çiftçinin 970 milyar 130 milyon lira bankalara borcu olduğunu bildiren Gürer, Türkiye'de 2 milyon 340 bin kayıtlı çiftçi bulunduğunu aktardı. Artan nüfus karşısında çiftçi sayısının gerilediğini dile getiren Gürer, çiftçilerin sigortasını bile ödeyemediğini söyledi.

Tarımın, planlama olmaması nedeniyle AK Parti iktidarlarında çıkmaza girdiğini anlatan Gürer, Tarım Kanunu'na göre çiftçilere 615 milyar lira destek verilmesi gerekirken, 135 milyar lira destek belirlendiğini ifade etti.

Gürer, "615 milyar Tarım Bakanlığının bütçesinin de üzerinde. Doğrusu bu destek verilse Türkiye kendi kendine yeterliliğinde sorunu olmayacak, 21 stratejik üründe de arz açığı sona erecek" diye konuştu.