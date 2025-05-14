CHP'li Gürer: Çay Fiyatı Üreticiyi Hayal Kırıklığına Uğrattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Gürer: Çay Fiyatı Üreticiyi Hayal Kırıklığına Uğrattı

Geniş Video İzle

Ömer Fethi Gürer, çay alım fiyatlarının beklentilerin altında kaldığını ve üreticinin zor durumda olduğunu belirtti.

14.05.2025 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, "Açıklanan 2025 yılı çay alım fiyatı yine üreticinin beklentisini karşılamadı ve büyük bir tepki oluştu. 1 milyon çay üreticisi en az 32 liralık alım fiyatı ve 4 liralık destek bekliyordu" dedi.

Gürer, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kürsüye ÇAYKUR'un çay paketleri ve bir bardak çay koyan Gürer, 14 Mayıs'ın Dünya Çiftçiler Günü olduğunu belirterek, üreticinin, çiftçinin gününü kutladı.

Çay alım fiyatının açıklandığını anımsatan Gürer,  "Açıklanan 2025 yılı çay alım fiyatı yine üreticinin beklentisini karşılamadı ve büyük bir tepki oluştu. 1 milyon çay üreticisi en az 32 liralık alım fiyatı ve 4 liralık destek bekliyordu" dedi.

Gürer, geçen yıl açıklanan 2 lira destek dahil 19 liralık çay alım fiyatının da maliyetlerin altında kaldığını ifade ederek, "O dönem en az 25 lira olması gerektiği ifade ediliyordu. Bu yıl 25 lira 44 kuruş olarak fiyat belirlendi. Bu fiyat, üreticinin maliyet fiyatının altında olduğu için haklı bir tepki yükseldi. Dört kilo yaş çaydan bir kilo kuru çay elde ediliyor. Enflasyona göre yüzde 33'lük artış düşük kaldı" diye konuştu.

Kürsüdeki çayın kahvehanede 10 lira olduğunu bildiren Gürer, kafelerde fiyatların farklılaştığını, azami fiyat tarifesine göre bir bardak çayın üçüncü sınıf yerlerde 65 lira, ikinci sınıfta 90 lira, birinci sınıfta 105 lira olduğunu belirtti.

Çay sektörünün sadece üreticileri ilgilendirmediğini söyleyen Gürer, gübre, ilaç, elektrik, ambalaj, kağıt ve nakliyesiyle sektörün geniş bir alanı doğrudan ilgilendirdiğini vurguladı.

ÇAYKUR'un açıkladığı fiyatın piyasanın oluşumunu sağladığını ifade eden Gürer, "Bu konuda bir düzenleme yapılmalı. Destekle ilgili mutlaka bir rakam açıklanmalı. Bizim önerimiz 32 lira alım fiyatı ve 4 lira destekle toplam 36 liraydı. Çay üreticisi bu konuda hüsran yaşadı. İktidarı bu konuda yeniden değerlendirme yapmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

"Çiftçi sigortasını bile ödeyemiyor"

Türkiye'de çiftçinin 970 milyar 130 milyon lira bankalara borcu olduğunu bildiren Gürer, Türkiye'de 2 milyon 340 bin kayıtlı çiftçi bulunduğunu aktardı. Artan nüfus karşısında çiftçi sayısının gerilediğini dile getiren Gürer, çiftçilerin sigortasını bile ödeyemediğini söyledi.

Tarımın, planlama olmaması nedeniyle AK Parti iktidarlarında çıkmaza girdiğini anlatan Gürer, Tarım Kanunu'na göre çiftçilere 615 milyar lira destek verilmesi gerekirken, 135 milyar lira destek belirlendiğini ifade etti.

Gürer, "615 milyar Tarım Bakanlığının bütçesinin de üzerinde. Doğrusu bu destek verilse Türkiye kendi kendine yeterliliğinde sorunu olmayacak, 21 stratejik üründe de arz açığı sona erecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Yerel Haberler, Milletvekili, Çiftçilik, Politika, Ekonomi, Güncel, Niğde, Tarım, Çay, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Gürer: Çay Fiyatı Üreticiyi Hayal Kırıklığına Uğrattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool, Arnold’ın yerine yeni sağ bekini buldu Görüşmelerde sona gelindi Liverpool, Arnold'ın yerine yeni sağ bekini buldu! Görüşmelerde sona gelindi
ABD Başkanı Trump: Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırdık ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık
Galatasaray’dan İstanbul Boğazı’nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı
Galatasaray maçında oynayacak mı Uğurcan Çakır resmen açıkladı Galatasaray maçında oynayacak mı? Uğurcan Çakır resmen açıkladı
İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı
Ankara’daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu
Trump, yeni vergi indirimini “Roket gibi olacağız“ diyerek duyurdu Trump, yeni vergi indirimini "Roket gibi olacağız" diyerek duyurdu
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Fatih Tekke’yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum
12 Dev Adam’ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu 12 Dev Adam'ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu

15:52
DEM Partili Bakırhan, PKK’nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
15:33
Rozet takma törenine Erdoğan’ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?
13:54
Trump’tan İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye’ye gelebilirim
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4’lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
22:59
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı
Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
22:48
Boğaziçi Üniversitesi’nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
Boğaziçi Üniversitesi'nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
21:52
Boğaziçi Üniversitesi’nde Nurettin Yıldız’a yumurtalı saldırı
Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'a yumurtalı saldırı
21:32
Sane yok artık dedirtti Bayern Münih’ten istedikleri inanılmaz
Sane yok artık dedirtti! Bayern Münih'ten istedikleri inanılmaz
21:14
Sadece 92 dakika oynadı Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa’dan 2 talip
Sadece 92 dakika oynadı! Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa'dan 2 talip
21:02
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk dış politikasına övgü
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü
21:02
O pozisyonda ne konuşuldu Süper Lig’de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı
O pozisyonda ne konuşuldu? Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 16:41:50. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Gürer: Çay Fiyatı Üreticiyi Hayal Kırıklığına Uğrattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.