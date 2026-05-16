CHP'li Gürer: Ekonomik kriz toplumu derinden etkiliyor

(KIRŞEHİR) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kırşehir'de yaptığı açıklamada ekonomik krizin toplumun tüm kesimlerini derinden etkilediğini belirterek, çiftçinin borç altında olduğunu, vatandaşın temel gıdaya erişmekte zorlandığını ve tarımda dışa bağımlılığın arttığını söyledi.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, partisinin 81 ilde başlattığı saha çalışmaları kapsamında geldiği Kırşehir'de açıklamalarda bulundu. Gürer ardından CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç ve Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur ile birlikte Kırşehir Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fuat Polat, Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Partisinin il binasında il başkanı Baran Genç ile açıklamalar yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve tarımsal açıdan tarihinin en ağır süreçlerinden birini yaşadığını söyledi. Gürer, "Vatandaş cebindeki parayla raftaki ürünü alamıyor. Çiftçi borçlu, emekli geçinemiyor, genç işsiz, esnaf dar boğazda" dedi. CHP örgütlerinin hiçbir zaman halktan kopmadığını vurgulayan Gürer, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, il örgütü, ilçe örgütü, kadın kolları ve gençlik kollarıyla hiçbir zaman alandan çekilmedik. Hep sahadayız. Çalışmalarımızı belediye başkanı olan illerimizde belediye başkanlarımızla birlikte sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN AĞIR EKONOMİK SORUNLARI YAŞANIYOR"

Türkiye'de ekonomik tablonun her geçen gün ağırlaştığını söyleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekliden çiftçiye, işçiden esnafa kadar toplumun tüm kesimlerinin büyük sıkıntılar yaşadığını dile getirdi. "Ekonomik anlamda büyük bir yıkımın yaşandığı bir süreçteyiz" diyen Gürer, "Emeklinin, asgari ücretlinin büyükşehirlerde ev kirası kadar bir gelirle yaşam mücadelesi verdiği yerde sorunlar arttı. Çiftçinin de esnafın da emeklinin de sanayicinin de engellinin de yaşadığı sorunlar belki de cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik sorunlarının oluştuğu bir süreci yarattı" dedi.

Vatandaşın temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiğini vurgulayan Gürer, "Cebindeki parayla raftaki ürünü alamayan insanlarımızın varlığında dolaylı bir kıtlığın yaşandığı bir sürece geldik. Et ve süt ürünlerinin çoğu artık birçok eve girmiyor. Tabaklar küçüldü. Günlük üç öğün yemek yiyen ailelerin bir kısmı iki öğüne düştü" ifadelerini kullandı. Gürer, Türkiye'de milyonlarca insanın açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığına dikkati çekerek, "50 milyona yakın insanımız açlık ve yoksulluk sınırının altında bir gelire sahip. Devletten yardım alan 4,5 milyon hane olduğu ilgili bakanlığın açıklamalarında yer alıyor" diye konuştu.

"TEK KİŞİYE BIRAKILAN YETKİ ÜLKEYİ SORUNLU NOKTAYA TAŞIDI"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mevcut sistemin karar alma süreçlerini zayıflattığını belirterek, "Serbest piyasa ekonomisinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra ülke yönetiminde daha çok sorun oluştu. Çünkü bakan kavramında yer alan kişiler artık eskiden müsteşarların yaptığı görevi yapan atanmış kişiler haline geldi. Tek bir yetkili var; Cumhurbaşkanı. O bugün Tayyip Bey olur, yarın Ahmet olur, öbür gün Mehmet olur, fark etmez. Ama sistemde tek kişiye bırakılan yetki ülkeyi problemli noktaya taşıdı" dedi.

Tarım sektöründeki tabloya ilişkin de veriler paylaşan Gürer, çiftçinin ağır borç yükü altında üretim yapmaya çalıştığını kaydederek, "Bankalara ve finans kuruluşlarına çiftçilerin 1 trilyon 377 milyar lira borcu var. Piyasaya olan borçlarla birlikte toplam borcu yaklaşık 1,5 trilyon liraya ulaştı" şeklinde konuştu. Çiftçi sayısının artmadığını, tarım alanlarının ise daraldığını ifade eden Gürer, "Nüfusumuz artıyor ama çiftçi sayımız artmıyor. Tarım alanlarımız daralıyor. 21 üründe arz açığı var. Pamuğun ürettiğimizin yarısını ithal ediyoruz. Mercimeğin ürettiğimizin yarısını ithal ediyoruz. Ayçiçeğinde, hububatta ve bakliyatta Türkiye artık dışa bağımlı hale getirildi" diye konuştu.

"HAYVAN GELİYOR AMA ET FİYATI DÜŞMÜYOR"

Gürer, ithalata rağmen et fiyatlarının düşmediğine işaret ederek, "Geçen yıl 739 bin hayvan getirildi, bu yıl 500 bin hayvan daha getirilecek. Hayvan geliyor ama hayvan varlığımız artmıyor. Et fiyatları düşmüyor" dedi. Et ve Süt Kurumu'nun yaklaşımını da eleştiren Gürer, "Bu tür kuruluşlar kar etmek için değil, halka uygun fiyatla et ve hayvan sunmak için vardır. Ama buraları bile ticari kafayla, tüccar zihniyetiyle yönetiyorlar" ifadelerini kullandı.

Ekonomik sıkıntının yalnızca tarımla sınırlı olmadığını belirten Gürer, sanayide de ciddi bir daralma yaşandığını söyleyerek, "Sanayide bir yılda 6 bin 700 fabrikanın konkordato ilan etmiş olması düşündürücüdür. Sanayicinin konkordato ilan etmesi işsizliği getirir. Bunun yanında hammadde aldığı kuruluşları da sıkıntıya sokar. Eğer çiftçide ve işçide para yoksa esnaf iş yapamaz. Türkiye zincirleme şekilde vatandaşın boğazının sıkıldığı bir süreci yaşıyor" diye konuştu.

Gürer, CHP'nin üreticiyi koruyan yeni bir tarım modeli hedeflediğini aktararak, "Gübrede ve yemde mutlaka sübvansiyon sağlayacağız. Tekrar taban fiyat uygulamasını getirip alım fiyatı adı altında tüccarın oluşturduğu piyasayı sonlandıracağız" diye konuştu. Ziraat Bankası'nın yeniden çiftçi kuruluşu haline getirileceğini bildiren Gürer, kadınların ve gençlerin kırsala dönüşünü desteklemek amacıyla SGK primlerinin karşılanacağını söyledi.