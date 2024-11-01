CHP'li Gürer'den Arsa Projesi Açıklaması - Son Dakika
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CHP'li Gürer'den Arsa Projesi Açıklaması

Ömer Fethi Gürer, arsa projesinin mağdurlarının haklarının korunacağını vurguladı.

01.11.2024 11:35
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2021 yılında Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan "İlk Evim Arsa Projesi" hak sahiplerinin bir an önce evinde oturmak istediğini belirterek, mağduriyetlerin giderilmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2021 yılında Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan "İlk Evim Arsa Projesi"ne katılan ve süreç hakkında bilgilendirilmeyen katılımcıların beklentilerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sordu. Soru önergesinde katılımcıların beklentilerine yönelik açıklama talep eden Gürer, projenin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğinin altını çizerek; "Bu çekilişe bir umutla katılan ve bu şansı elde eden kişiler, süreç hakkında bilgi almak istemektedirler. Ancak, şu ana kadar ne arsa yerleri belirlenmiş ne de projenin detayları hakkında herhangi bir bilgi sağlanmıştır. Bu bağlamda, süreç hakkında katılımcılara bilgi verilecek midir" diye sordu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtta, Niğde ili sınırları içerisinde "İlk Evim Arsa Projesi" kapsamında belirlenen hak sahipleriyle ilgili detayları paylaştı. Bakan Kurum, Niğde ili genelinde toplamda bin 51 adet müstakil arsa ve 277 adet müşterek arsa için asil hak sahiplerinin belirlendiğini ifade etti. Kurum, plan onay işlemlerinin tamamlandığını ve imar uygulaması sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurum, imar uygulama çalışmalarının sona ermesinin ardından banka sözleşmelerinin başlayacağı bilgisini verdi.

Bakan Kurum, projelere ilişkin gerekli duyuru ve bilgilendirmelerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) resmi web sitesi üzerinden ve hak sahiplerinin sistemde kayıtlı telefon numaralarına mesaj yoluyla yapılacağını bildirdi. Yanıtta ayrıca, planlama çalışmalarının süreç bilgilerinin e-devlet üzerinden TOKİ'nin İlk Evim Arsa Tahsis ve Durum Bilgisi sorgulama ekranından takip edilebileceğini de ifade etti.

Gürer ise projeden yararlanan  ve bir an önce evinde oturmak isteyenlerin beklentilerinin karşılanması gerektiği belirterek, "Süreci izleyerek oluşan mağduriyetleri gündeme getirip çözümü için mücadelemiz devam edecektir " dedi.

Kaynak: ANKA

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