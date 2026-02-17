CHP'li Gürer: Hayvancılık Bitme Noktasında

(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvan ithalatı ile et açığının giderilmediğini belirterek "Rafta ürünün fiyatı artıyor, besici para kazanamıyor, ülkenin hayvancılığı bitme noktasına taşınıyor. Bakınız, ithalat adedi ve ödenen tutar karşılaştırmasında 2018 yılında 1 milyar 69 milyar liraya 1 milyon 460 bin baş hayvan ithalatı gerçekleşirken 2025 yılında yüzde 50 daha az hayvan ithal ettiğimiz halde, 1 milyar 19 milyon lira yurt dışına paramız gidiyor, yani yurt dışından daha pahalıya hayvan almak durumunda kalıyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

Gündem dışı söz alan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvan ithalatına ilişkin "Ülkemizde hayvancılık her geçen gün sorunlu hale geliyor. Yem fiyatları, ahır giderleri, veterinerlik hizmetlerindeki artışlar çoğu kişiye hayvancılığı bıraktırıyor. Ülkemizin içine düşürüldüğü durum ise bu anlamda ithalatçı bir politikayla çözüm üretme yönünde. 2010 yılından bu yana hayvan ithalatı gerçekleştiriliyor. Ne acı ki tablo her yıl ülkemizin aleyhine devam ediyor. 2025 yılında toplam 739 bin 706 hayvan ithalatı gerçekleşti. Bu büyükbaş hayvanlar için ödenen para 1 milyar 191 milyon lira, birim maliyeti bin 610 dolar ama ithal edilen hayvanların önemli bölümü, yüzde 92'si kesimlik yani sürdürülebilir bir hayvancılık değil, yalnızca kesim üzerinden soruna yaklaşım gösteriliyor" dedi.

Et açığının giderilmeye çalışıldığını ancak giderilemediğini belirten Gürer, "Rafta ürünün fiyatı artıyor, besici para kazanamıyor, ülkenin hayvancılığı bitme noktasına taşınıyor. Bakınız, ithalat adedi ve ödenen tutar karşılaştırmasında 2018 yılında 1 milyar 69 milyar liraya 1 milyon 460 bin baş hayvan ithalatı gerçekleşirken 2025 yılında yüzde 50 daha az hayvan ithal ettiğimiz halde, 1 milyar 19 milyon lira yurt dışına paramız gidiyor yani yurt dışından daha pahalıya hayvan almak durumunda kalıyoruz. Bunun yanı sıra, altı yılda da maliyet artışlarıyla 2019'da 976 dolar olan birim maliyeti 2024 yılında bin 889 dolara kadar yükseldi; ülke daha pahalı bir hayvancılık modeline doğru sürükleniyor. Bu durumda hayvan ithalatı ülkede çözüm olmuyor, sorunları artırıyor" diye konuştu.

"Hayvan varlığındaki düşme görülmeyince içerdeki talep karşılanamıyor, sorunlar katlıyor"

Gürer, 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'nın "Hedefler" bölümünde hayvan varlığının büyükbaşta 16 milyon 824 bin baş olarak ifade edildiğine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"2025 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının TÜİK'e bildirdiği büyükbaş hayvan varlığı 17 milyon 709 bin baş. Büyükbaş varlığımız 2025 yılında yüzde 4 artmış. 2024 yılında 16 milyon 824 bin başın üstüne 2025 yılında ithal edilen 739 bin başı eklediğinde 17 milyon 563 bin baş yapıyor. ve şap, kurban bayramı kesimi, şartlı kesim dikkate alınmadan '150 bin hayvan eksildi' ifadesi yer alıyor. Adeta aklımızla dalga geçiyorlar."

Amerika Tarım Bakanlığı diyor ki: '2026 yılında Türkiye'nin büyükbaş hayvan varlığı 14 milyon 300 bin büyükbaşa düşecek.' Damızlık Sığır Birliği de yaptığı açıklamada 'Türkiye'de büyükbaş olarak 13 milyon 685 bin baş hayvan varlığı var olacak' diyor. 3 milyon 874 bin baş sapma olur mu? Yine doğru bilgi verilmiyor, kamuoyu yanıltılıyor, hayvan varlığındaki düşme saklanıyor. '2025 yılında hayvan varlığı toplam 150 bin azaldı' gösterilerek kamuoyu da yanıltılıyor. İşte sorun burada başlıyor. Bu nedenle ne oluyor? Hayvan varlığındaki düşme görülmeyince içerideki talep karşılanamıyor, sorunlar katlıyor. Üç yılda 112 bin 161 işletme hayvancılıktan çekilmiş, 108 bin 694 küçük aile tipi işletme de ahırın kapısına anahtar vurmuş. Böyle olunca Anadolu'da gittiğiniz zaman 1 ila 10 hayvanı olanın zaten ahırında artık hayvan yok, çiftçilik yapmayanın hayvancılığı bu şartlarda sürdürebilme şansı da yok. Bu durumda ülke hayvancılığı katlediliyor. 2010 yılında AKP eliyle bu ülkede hayvancılığı yok etme pahasına ithalat başlatıldı, her gelen bakan 'Üç yılda bu işi bitireceğiz' dedi; bitmedi, devam ediyor. 2026 yılında 500 bin hayvanın daha ithal edileceği belirtiliyor, bu ithalatın da aşılacağı bugünden kesin. Ama sorunun kaynağı yerli üreticiyi, yerli besiciyi desteklememek. Üreten para kazanamıyor, tüketen pahalı ürün alıyor; kasabı da dertli, bakanı da dertli."