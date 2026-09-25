CHP\'li Gürer, kırmızı et ve sütteki üretim kaybını rakamlarla aktardı

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvansal üretimde son yıllarda gerileme yaşandığını belirterek, "2023 yılı ile 2025 yılı verilerine bakıldığında kırmızı et üretimi yaklaşık yarım milyon ton düşerken, sütte kayıp 2,1 milyon tonu buldu. Yumurtada yıllık kayıp 1,26 milyar adedi aşarken, bal üretimi de geriledi. 2026 yılı verileri yıl sonu açıklanacak ancak son üç yıla bakınca işler iyi gitmiyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvansal üretimde son yıllarda yaşanan gerilemeye ilişkin açıklama yaptı. GÜrer, "Türkiye'de hayvancılık sektöründe üretim durumunu son yılların rakamlarla bakıldığında sorun görülüyor. Ahır, ağıl, kümes, kovan giderleri artıyor. Özellikle hayvan beslenmesinde temel tüketim yem, mazot ve bakım maliyetleri sürekli artış üreticileri zorluyor. Arz talep, gelir gider dengesi bozulması da her alanda olduğu gibi temel tüketim ürünlerine de olumsuz yansıyor. İthalatçı yaklaşım yerli üreticiye de olumsuz yansıyor. Bal gibi önemli üretimin dahi daralması da ayrıca dikkat çekici. Nakliyede artış dahi bal üreticisi bölgesel taşınmada dahi olumsuz yansıyor. Bu durum da verime yansıyor" dedi.

"KIRMIZI ET ÜRETİMİNDE 2 YILDA 500 BİN TONLUK KAYIP"

Kırmızı et üretimindeki düşüşün altını çizen Gürer, "2023 yılında 2 milyon 384 bin ton olan kırmızı et üretimi, 2025 yılına gelindiğinde yaklaşık yüzde 21 oranında (498 bin 917 ton) azalarak 1 milyon 885 bin tona geriledi. Sadece 2 yılda yarım milyon tona yakın kırmızı et kaybı yaşadık. Ahır ve yem fiyatlarında artış hayvancılık için önemli soruna dönüştü. Yerli üreticiyi desteklemek yerine ithalata yönelmek bu bağlamda sorunları artırdı. İthal et ucuz et olarak rafa yansımadı" ifadesini kullandı.

Gürer, çiğ süt üretiminde yaşanan gerilemenin hem süt hem de ette sorun olduğunu ifade ederek, "Çiğ süt üretimi 2020 yılında 23 milyon 503 bin ton iken 2025 yılında ise bu rakam 21 milyon 379 bin tona kadar düştü. 2020 yılından bu yana 2,12 milyon tonun üzerinde süt kaybı var. Yalnızca son bir yılda (2024-2025) yaşanan süt üretim kaybı 1,1 milyon tonu aştı. Süt üreticisi maliyetini karşılayamayınca anaç hayvanını satış ve kesime gönderiyor" dedi.

YUMURTADA ÜRETİMİ DE GERİLEDi

Tavuk yumurtasında da düşüşe de dikkat çeken Gürer, kanatlı sektöründeki sıkıntıları da belirterek, "2024 yılında 21 milyar 155 milyon adet gerçekleşen tavuk yumurtası üretimi, 2025 yılında 19 milyar 892 milyon adede geriledi. Sadece tek bir yılda yumurta üretiminde 1 milyar 262 milyon adetten fazla kayıp yaşandı. Yem ve enerji maliyetleri de kanatlı sektöründe de üretimi sorunlar oluşturdu" ifadesini kullandı.

BAL ÜRETİMİ YÜZDE 17,8 GERİLEDİ

Gürer, arıcılık sektörünün de bu süreçten nasibini aldığını ve bal üretimindeki gerilemenin yaşandığını ifade ederek, "2022 yılında 118 bin 297 ton olan bal üretimi, 2025 yılı verilerine göre yüzde 17,8'lik bir düşmeyle 97 bin 253 tona geriledi. Üretim 21 bin tondan fazla azaldı. Mazot ve nakliye maliyetleri yüzünden kovanını meraya çıkaramayan arıcıya yeterli destek verilmelidir. Taklit ve tağşişe karşı da gerçek bal üreten arıcımız da desteklenmelidir" şeklinde konuştu.

Gürer, "Tarımda plansızlık, yüksek girdi maliyetleri ve ithalat odaklı politikalar hayvancılığı sorunlu kıldı. Üretimi düşen her bir kalem ürün, vatandaşın mutfağına daha yüksek fiyat ve gıda enflasyonu olarak neden olabilir. Yerli üreticiyi koruyacak sübvansiyonlu yem desteği ve damızlık hayvan koruma tedbirleri hayata geçirilmelidir. İhracatı olan ürünlerin yeni pazarlara açılması ve katma değerli marka ürünler için çalışmaların da artırılması önemlidir. Bu ürünlerde 2026 yılında da düşüş yaşanması durumunda sektördeki sorunlar katlanarak artacaktır.Bu yıl verilerin küsmen iyi gelmesi dahi sorun ortadan kaldırmıyor.Sorun planlama,destek,denetim,eğitim bir arada ele alınması ile aşılabilir" dedi.