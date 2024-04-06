CHP'den Kastamonu Belediye Başkanı seçilen Hasan Baltacı, devir teslim töreninin ardından görevine başladı.
Kastamonu Belediyesinde düzenlenen programda dün mazbatasını alan Baltacı, eski Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'ndan görevi devraldı.
Daha sonra belediye önünde düzenlenen programda konuşan Baltacı, önemli bir seçimi geride bıraktıklarını söyledi.
Kastamonu'nun halkçı, icraatçı ve demokrat siyasete güçlü destek verdiğini belirten Baltacı, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yolumuza alçak gönüllü, saygılı, sevgili, vefayı, dayanışmayı unutmadan devam edeceğiz ama önceki dönemlerin israflarını, usulsüzlüklerini ve bu şehrin kazanımlarını kendi yandaşları arasında pay edenleri Kastamonu'ya bir bir açıklayacağız. Vereceğimiz görevi yerine getirenlerle yola devam edecek, bu şehre hizmet etmekten gocunanla yollarımızı ayıracağız." dedi.
Seçim kampanyası sürecinde söyledikleri her şeyi yapacaklarını anlatan Baltacı, Kastamonu'da yeni bir dönemin başladığını dile getirdi.
Kastamonu'yu bölgesine liderlik eden bir şehir yapacaklarını ifade eden Baltacı, şunları kaydetti:
"Seçimi yüzde 49 ile kazandık ama anlayışımızla, icraatlarımızla, hizmetlerimizle bize oy vermeyen vatandaşlarımızın da kalan yüzde 51'in de güvenini kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Bu şehir için ne yaparsak yapalım kafi gelmeyeceğini bilerek hareket edecek, şehrimizin sorunlarını tek tek çözeceğiz. Bu şehri refaha ve zenginliğe kavuşturacak yol haritasını belirleyeceğiz. Biz, bu kadim şehrin adil, yeşil, yaratıcı kapsayıcı, kucaklayıcı bir şehir olabilmesi için çok çalışacağız. Kastamonu Belediyesi çalışmalarıyla, icraatlarıyla Türkiye'de örmek teşkil edecek."
Programın sonunda halk oyunları ekibi gösteri sundu, müzik dinletisi yapıldı.
Programa CHP Parti Meclis Üyesi Hikmet Erbilgin, CHP Kastamonu İl Başkanı Dilek İlke Karabacak ile vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › CHP'li Hasan Baltacı Kastamonu Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca tarafından Kaymakamlık Binası arkasında düzenlenen 'Birlik ve Dayanışma' iftarında 4 bin kişi birlikte iftar açtı. İftar programına CHP Yalova İl Başkanı Erdem Doğancı ve il yönetimi, CHP Altınova İlçe Başkanı Cemalettin Kılıç, önceki dönem Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, il genel ve belediye meclis üyeleri, parti yöneticileri ve vatandaşlar da katıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ülke genelinde tepkilere neden oluyor. İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet'in eski Başkanı Ami Ayalon, Hayfa'da düzenlenen bir gösteride askeri harekatın sınırları zorladığını ve askerlerin yeniden işgal etmeye zorlandığını belirtti. Ayalon ayrıca savaşın siyasi bir hedef olmadan sürekli bir savaşa dönüşebileceğini ifade etti.
İsveç'te yaşayan Türkler, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanlığının düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Başkent Stockholm'de verilen iftara Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı, UID Genel Sekreteri ve çok sayıda siyasetçi ve iş insanı katıldı. İftar programında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekildi ve Filistin halkıyla dayanışma mesajları verildi.
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştururken trafik ekipleri denetim gerçekleştirdi. İnegöl'de trafik ekipleri, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yaptı. Vatandaşların bayram tatilinde güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak için İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, yolculara kemer kullanmaları konusunda uyarı yapıldı.
Siirt'te sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, kontrolünden çıkarak demir bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?