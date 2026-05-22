CHP Kurultay'ın İptaline Karşı Beşiktaş'ta Protesto: Tarihin Doğru Tarafında, Adaletin Safındayız

22.05.2026 22:20  Güncelleme: 23:04
CHP Kurultayı'nın iptal kararına tepki gösteren İstanbul’un 39 ilçe örgütü, Dolmabahçe’de toplanarak Barbaros Meydanı’na yürüdü. Ortak açıklamada kararın 'sivil darbe' olduğu belirtildi.

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) CHP Kurultay'ın iptal kararını Dolmabahçe'de toplanan CHP Şişli, Beyoğlu, Sarıyer ve Beşiktaş ilçe örgütleri Barbaros Meydanı'na yürüdü. Meydanda yapılan ortak açıklamada, "Bilinmelidir ki; tarih yeniden yazılırken bizler yine tarihin doğru tarafında, adaletin safındayız. Bizler, gücünü ve meşruiyetini saraylardan ya da kapalı kapılar ardındaki karanlık hesaplardan değil; üyelerimizin özgür iradesinden ve delegelerimizin onurlu tercihinden alanlar olarak bir kez daha ilan ediyoruz" denildi.

CHP Kurultayı'nın istinaf mahkemesi kararıyla iptaline karşı parti örgütlerinin tepkileri sürüyor. İstanbul'da 39 ilçe örgütü, kentin bazı noktalarında yürüyüş ve basın açıklaması yaptı. Şişli, Beyoğlu, Sarıyer ve Beşiktaş ilçe örgütleri akşam saatlerinde Dolmabahçe'de toplandı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yürüyüşe başlayan CHP'liler sloganlarla Beşiktaş Çarşı içinden Barbaros Meydanı'na ulaştı.

"CHP HALKINDIR KİMSE DARBE YAPAMAZ"

Burada ilk açıklamayı Beyoğlu İlçe Başkanı Cenk Bleda Haşhaş yaptı. Haşhaş "Bugün 39 ilçe örgütümüz sokaklarda siyasi partilerle dayanışma içerisinde yürüyüş yapıyoruz meydanlardayız. Cumhuriyet Halk Partisi halkındır hiç kimse darbe yapamaz izin vermeyeceğiz mutlaka sonunda biz kazanacağız" dedi.

Haşhaş'tan sonra Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat söz aldı. Kubat "Buraya desteğe gelen herkese teşekkür ediyoruz. Dün itibariyle partimize yapılan bu uygulamayı kesinlikle kabül etmiyoruz. CHP Türkiye'nin kalesidir. Mücadelemizden bir adım bile geri atmayacağız. Genel Başkanımız Özgür Özel'in arkasındayız ve verilmiş olan bu kararı asla tanımıyoruz. Kalelerimiz olan CHP binalarını asla terk etmeyeceğiz" dedi. 39 ilçenin ortak basın açıklamasını ise Beşiktaş İlçe Başkanı Mehmet Aslan okudu. Açıklamanın satır başları ise şöyle:

"HALKIN İRADESİNİ GASP ETMEYE ÇALIŞAN HİÇBİR VESAYET ODAĞINA TESLİM OLMAYACAKTIR"

"Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'un seçilmiş 39 İlçe Başkanı olarak, iktidar yürüyüşümüze yargı eliyle darbe vurmaya çalışan anlayışa ve onların işbirlikçilerine karşı tek ses, tek yürek olarak durduğumuzu ilan ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi; bu topraklarda kökleri Kuvayı Milliye ruhuna dayanan başlı başına bir bağımsızlık iradesidir. Temelleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından savaş meydanlarında atılan bu köklü gelenek, dün emperyalist işgale boyun eğmediği gibi bugün de halkın iradesini gasp etmeye çalışan hiçbir vesayet odağına teslim olmayacaktır. Partimiz; yoksul halkın, adalet arayan emekçilerin, geleceği çalınan gençlerin ve insanca bir yaşam mücadelesi veren emeklilerin yegane umududur. Halkımızın güçlü desteğiyle son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, iktidar yürüyüşünü büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir. Tam da bu nedenle, halkın umudu haline gelen partimize yönelik her türlü engelleme ve müdahale; ülkemizin demokratik geleceğine ve millet iradesine karşı yapılmış sivil bir darbe niteliğindedir."

"BİZLER YİNE TARİHİN DOĞRU TARAFINDA, ADALETİN SAFINDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik 19 Mart süreciyle birlikte tırmandırılan hukuksuzluklar asla bir tesadüf değildir. Yargının siyasal bir sopa haline getirilmesi, halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızın tehdit edilmesi ve muhalefete karşı bir düşman hukuku uygulanması; demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımıza yönelik açık bir gözdağıdır. Ancak bilinmelidir ki; tarih yeniden yazılırken bizler yine tarihin doğru tarafında, adaletin safındayız. Bizler, gücünü ve meşruiyetini saraylardan ya da kapalı kapılar ardındaki karanlık hesaplardan değil; üyelerimizin özgür iradesinden ve delegelerimizin onurlu tercihinden alanlar olarak bir kez daha ilan ediyoruz.

"ÖZGÜR ÖZEL İLE OMUZ OMUZA, AYNI KARARLILIK VE CESARETLE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İstanbul'un 3 kez seçilmiş iradesi olan İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik'in sonuna kadar yanındayız. Türkiye'mizin aydınlık geleceği için verdiğimiz bu onurlu mücadelede, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile omuz omuza, aynı kararlılık ve cesaretle yürümeye devam edeceğiz. Bir kez daha haykırıyoruz: Tereddüt yok, geri adım yok! Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: CHP Kurultay'ın İptaline Karşı Beşiktaş'ta Protesto: Tarihin Doğru Tarafında, Adaletin Safındayız - Son Dakika
