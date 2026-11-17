(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin "" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sosyal medya hesabından, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Güne Sözcü TV'ye yönelik polis operasyonu, gözaltılar ve kayyım kararıyla başladık. Bir soruşturma yürütmek başka, bir televizyon kanalını susturmak, halkın haber alma hakkını elinden almak başka. Canlı yayın yapacak, gerçekleri konuşacak, ülkenin içinde bulunduğu durumu anlatacak, iktidara hesap soracak kimse kalmasın istiyorsunuz. Basın özgürlüğünü kayyım kararlarıyla ortadan kaldıramaz, halkın gerçekleri öğrenme hakkını engelleyemezsiniz. Ekranları karartabilirsiniz ama gerçeklerin üzerini örtemezsiniz."