CHP'li Kadın Meclis Üyeleri, 8 Mart'ta Siyasette Eşitlik Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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CHP'li Kadın Meclis Üyeleri, 8 Mart'ta Siyasette Eşitlik Vurgusu Yaptı

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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi öncesinde CHP'li kadın meclis üyeleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Grup Sözcüsü Elvin Sönmez Güler, siyasetteki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekerek, kadınların toplumda daha fazla temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

11.03.2025 10:32  Güncelleme: 12:10
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi öncesinde CHP'li kadın meclis üyeleri tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması yapıldı. Kadın üyeler adına konuşan CHP Grup Sözcüsü Elvin Sönmez Güler, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin kadın üyeleri olarak buradan ilan ediyoruz; hiçbir yere gitmiyoruz. Siyaseti değiştireceğiz, hayatı değiştireceğiz, bu düzeni değiştireceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li kadın meclis üyeleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında basın açıklaması yaptı. Kadın meclis üyeleri adına konuşan CHP Grup Sözcüsü Elvin Sönmez Güler, siyasette var olmanın, yalnızca temsil edilmek olmadığını kaydederek "Siyasette var olmak, bu düzenin kurallarını değiştirmektir. Kadınlar siyasete girdiğinde siyaset değişir. Ezberler bozulur, adalet büyür, ses yükselir, gerçek demokrasi filizlenir. İşte bu yüzden her fırsatta önümüze yeni duvarlar örenler bilsinler ki, biz o duvarları yıkmaya geldik. Bu ülkenin geleceğini, bir avuç erkeğin kararlarına ya da onların gölgesinde alınan kararlara terk etmeyeceğiz. Belediyelerde, meclislerde, meydanlarda, sokaklarda kadınların sesi yükseldikçe, eşitliğin, adaletin ve özgürlüğün sesi yükselecek. Kadınlar durursa hayat durur; kadınlar kazanırsa herkes kazanır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin kadın üyeleri olarak buradan ilan ediyoruz; hiçbir yere gitmiyoruz. Siyaseti değiştireceğiz, hayatı değiştireceğiz, bu düzeni değiştireceğiz" diye konuştu.

"İtaat etmedik"

Kadınlar olarak yüzyıllardır süren büyük bir mücadelenin mirasçıları olduklarını vurgulayan Elvin Sönmez Güler, "Emeğimizle, aklımızla, direncimizle varız ama her gün, her adımda, her alanda bize çizilen sınırlarla yüzleşiyoruz. Türkiye'de kadın olmak, mücadele etmeden yaşayamamak demek. Siyasette kadın olmak, iki kat daha fazla direnmek, iki kat daha fazla var olmak zorunda kalmak demek. Siyaset, kadınlar için hiçbir zaman kolay bir alan olmadı. Çünkü siyaset, erkekler tarafından, erkekler için, erkekler lehine şekillendirildi. Kadına siyasette ve iş dünyasında kolaylık sadece birinin eşi, birinin kızı, birinin kardeşi iseniz sağlandı. Geri kalan herkese, yani bizlere ise sabır öğütlendi, usluluk beklendi, gerektiğinde geri çekilmemiz salık verildi. Ama biz, itaat etmedik" ifadelerini kullandı.

"Hepimiz aynı mücadeleden geliyoruz"

"Sandıklardan taşan irademizle, yok sayılan emeğimizle, hiçe sayılan haklarımızla buradayız. Buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz" diyen Elvan Sönmez Güler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) güncel verilerini de paylaştı. Kadınların istihdam oranları ve aldıkları ücretin hala eşitlikten çok uzak olduğunu söyleyen Güler, "Çocuğu olan kadınların istihdam oranı daha da düşük. 0-3 yaş arası çocuğu olan kadınlar iş dünyasının acımasız rekabetinde mevcut koşulları ile asla yer alamıyor. Yer almak için ise bir erkeğe göre çok daha fazla çabalaması gerekiyor. Biz meclis sıralarında oturan kadınlar, hepimiz aynı mücadeleden geliyoruz. Yalnızca kendimiz için değil, sesi duyulmayan, emeği görünmeyen, mücadelesi gölgede bırakılan tüm kadınlar için o koltuklarda oturuyoruz" sözlerine yer verdi.

Meclis üyesi kadınların basın açıklamasına CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da katıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Kadın Meclis Üyeleri, 8 Mart'ta Siyasette Eşitlik Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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