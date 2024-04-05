CHP\'li Kadir Aydar, Ceyhan Belediye Başkanı olarak göreve başladı

CHP'den Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Kadir Aydar, görevine başladı.
Aydar, İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törenle mazbatasını aldı.
Daha sonra belediye binası önüne gelen Aydar, davul zurnayla karşılandı.
Kendisine destek verenlere teşekkür eden Aydar, daha sonra elektrikli bisiklete binerek Temizlik İşleri Müdürlüğünün atıl haldeki binasına gitti.
Burada iş makinesine binen Aydar, atıl binanın yıkılması için ilk kepçeyi vurdu. Aydar, binanın bulunduğu alana söz verdikleri gibi kent meydanı yapılacağını bildirdi.
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