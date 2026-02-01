CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Çorum'da… CHP'li Karabat: "Bu İktidardan Kurtulmadan Türkiye'nin Önünün Açılması Mümkün Değil"

(ÇORUM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Şunu söylemek lazım; Millet, bu iktidardan kurtulmanın gerçek kurtuluş olduğunu görüyor. Bu iktidardan kurtulmadan Türkiye'nin önünün açılması mümkün değil" dedi.

CHP, cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 86'ncısı bugün Çorum'da yapılıyor. Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, şunları söyledi:

"Emekliler var, toplumun çok farklı sosyolojik kesimlerinden insanlar var. Alana girerken sohbet ettiğimizde farklı partilere oy veren yurttaşlarımız burada. Özetle şunu söylemek lazım; Millet, bu iktidardan kurtulmanın gerçek kurtuluş olduğunu görüyor. Bu iktidardan kurtulmadan Türkiye'nin önünün açılması mümkün değil. Bugün Mecitözü'nde çok önemli bir yatırımı hep birlikte açtık. Bugün burada eğer insanlar yağmur olup bu caddeyi durdurmuşsa, bunun bir anlamı var ve iktidardakiler bunu iyi görmeli, sandığı milletin önüne koymalı. Millet iradesinden hiç kimse kaçmamalı."