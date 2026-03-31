CHP'li Karasu: "Halkın Gerçek Gündemi Yoksulluk, Geçim ve Adaletsizliktir"

31.03.2026 15:53  Güncelleme: 17:01
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Halkın gerçek gündemi yoksulluk, geçim ve adaletsizliktir. Bu ülkede artık yaşamak, her geçen gün biraz daha ağır bir mücadeleye dönüşüyor. Asıl mücadele, mutfakta, kirada, faturada, yani hayatın tam ortasında veriliyor. Bu gerçeği gizlemek isteyenler belediyelere operasyonlarla, yargıyı araçsallaştırarak, halkın sesini kısmaya çalışıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar bu gerçek değişmiyor. Ancak bu düzen değişecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türk-İş'in açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin verileri ve işsizlik rakamlarını değerlendirerek, yaşam koşullarının her geçen gün ağırlaştığını belirtti.

Türk-İş verilerine göre açlık sınırının 32 bin 793 liraya, yoksulluk sınırının ise 106 bin 817 liraya ulaştığına bekar bir çalışanın yaşam maliyetinin 42 bin 585 lira seviyesinde olduğuna, mevcut asgari ücretin açlık sınırının 4 bin 718 lira, yoksulluk sınırının 78 bin 742 lira altında kaldığını işaret eden Karasu, en düşük emekli aylığının ise 20 bin lira olduğunu hatırlattı. Karasu, bu tabloyu "AKP'nin kara düzeni" olarak nitelendirdi.

Vatandaşın her geçen gün daha ağır bir geçim mücadelesi verdiğini vurgulayan Karasu, "Asıl mücadele mutfakta, kirada ve faturada veriliyor. İşçi, emekli maaşını aldığı gün borç ödemeye koşuyor. Et, süt, sebze artık vatandaş için lüks oldu. Bu gerçeğin üzerini örtmek için yargının siyasallaştırılmasıyla, halkın kendi iradesiyle seçtiği başkanlara operasyonlar yapılıyor, halkın sesi kısılmaya çalışılıyor" diye konuştu.

"Ne gençler ne kadınlar için yeterli istihdam ve gelecek ümidi yaratıyor"

TÜİK'in Şubat 2026 işgücü verilerine ilişkin de değerlendirme yapan Karasu, işsizliğin yapısal bir sorun haline geldiğini belirtti. İşsiz sayısının 2 milyon 981 bine yükselmesi ve işsizlik oranının yüzde 8,5'e çıkmasının, ekonominin istihdam yaratma kapasitesindeki zayıflamayı gösterdiğini kaydeden Karasu, üretim ve istihdam politikalarının yetersizliğine dikkati çekti. Gençler ve kadınlar arasındaki işsizlik oranlarına da işaret eden Karasu, genç işsizliğin yüzde 15,8'e, kadın işsizliğinin ise yüzde 11,6'ya ulaştığını aktardı. Karasu, "İstihdam üretmeyen, üretimi desteklemeyen ve emeği değersizleştiren iktidarın bu politikaları sürdükçe bu oranların düşmesi mümkün görünmüyor" dedi. Aylıkların yetersizliği nedeniyle emekliler arasında çalışma ve iş aramanın giderek arttığını kaydeden Karasu, "İktidar ne gençler ne kadınlar için yeterli istihdam ve gelecek ümidi yaratıyor; ne de emekliler için insanca yaşayacak koşullar sağlıyor. Evinde torun sevmesi gereken emekliler, yeniden çalışma hayatına dönmek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

Bütün bu tablonun AKP'nin yarattığı "kara düzen" olduğunu ifade eden Karasu "Halkın gerçek gündemi yoksulluk, geçim ve adaletsizliktir. Ne yaparlarsa yapsınlar bu gerçek değişmiyor. Ancak bu düzen değişecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

