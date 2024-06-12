CHP'li Ulaş Karasu, Yıldızeli Karalar köyündeki ağaç kesimini Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika
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CHP'li Ulaş Karasu, Yıldızeli Karalar köyündeki ağaç kesimini Meclis gündemine taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Karalar köyünde yapılan ağaç kesimini Meclis gündemine taşıdı. Karasu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya yönelterek, kesimle ilgili detayları sordu. Karasu, ayrıca son 10 yıldaki orman varlığı, tahsis edilen alanlar ve kesimle ilgili yasal işlemler hakkında bilgi istedi.

12.06.2024 14:30
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı'ya "Yıldızeli Karalar köyündeki Köyü'ndeki alandaki ağaçlar hangi gerekçe ile kesilmiştir? Ağaçların kesilmesiyle ilgili kim ya da kimler tarafından, ne zaman alınmıştır? Damgasız ağaçların kesilmesine hangi kurum/kuruluş izin vermiştir? İzin alınmamış ise bu işlemi gerçekleştiren kişiler hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır" diye sordu.

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Karalar köyündeki yetişkin çam ağaçlarının kesilmesini Meclis gündemine taşıdı. Karasu, Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Karasu, şunları kaydetti:

"Seçim bölgem Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Karalar Köyü'nde yetişkin çam ağaçları, 10 Haziran 2024 tarihi itibariyle kesilmeye başlanmıştır. Ormanlık arazide, yapılan kesimi yerinde görmek isteyen köy muhtarı Erdal Çakır, kesim alanını ziyaret etmiş ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ve kesilmesi için damga vurulan ağaçların yanı sıra damgasız ağaçların da kesildiğini kayıt altına almıştır. Ağaç kesimlerinin olduğu yerlerde izin olmadan yolların açıldığını tespit eden muhtarın damgasız ağaçların kesilmesine tepki gösterip işçileri uyarırken işçilerden birinin 'Jandarmayı çağır, Valiyi çağır lan' diyerek hakaret etmesi dikkatlerden kaçmamış ve olay yerinde kamyona yüklenmiş tomruklarla dolu çok sayıda TIR'ın olduğu görülmüştür."

"Özelde Sivas gösterilmek üzere son 10 yıldaki orman varlığının karşılaştırması nedir?"

Karasu'nun Bakan Yumaklı'ya yönelttiği sorular şöyle:

"-Özelde Sivas gösterilmek üzere son 10 yıldaki orman varlığının karşılaştırması nedir? 2024 yılı itibarıyla ülkemizdeki orman varlığı kaç hektarlık alanı kapsamaktadır?

-Son 10 yılda, hangi bölgede, kaç hektar orman alanı; enerji, madencilik, turizm ve/veya ulaştırma uygulamalarına tahsis edilmiştir?

-Yıldızeli Karalar Köyü'nde alandaki ağaçlar hangi gerekçe ile kesilmiştir?

-Seyreltme ve yol açma gerekçesiyle kesilen ağaçların dışında kalan ağaçların da kesildiği, buna ilgililerin göz yumduğu iddiası doğru mudur? Bu konuda bakanlığınıza ulaşan şikayet var mıdır? Var ise bakanlığınızın bu konudaki tutumu ne olmuştur?

-Ağaçların kesilmesiyle ilgili kim ya da kimler tarafından, ne zaman alınmıştır?

-Karalar Köyü'nde kaç metrekarelik alanda ağaç kesimi yapılmıştır? Kesilen ağaç kaç adettir?

-Damgasız ağaçların kesilmesine hangi kurum/kuruluş izin vermiştir? İzin alınmamış ise bu işlemi gerçekleştiren kişiler hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır?

-Karalar Köyü'nde 'orman yolu' adı altında açılan yollar mevzuata uygun mudur? Bu gerekçeyle ağaçlar kesilerek mevzuatın dışında yol açıldığı tespiti yapılmış mıdır? Bu konuda bakanlığınızın yaptığı/yapacağı çalışmalar var mıdır?

-Ağaçların kesilmesi konusunda ve köy muhtarına hakaret eden kişi ya da kişiler hakkında bakanlığınızca herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Yapılacak mıdır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Ulaş Karasu, Yıldızeli Karalar köyündeki ağaç kesimini Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika

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