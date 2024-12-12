CHP'li Karatepe: Seçim Varsa Adayı Sandıkta Açıklayalım - Son Dakika
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CHP'li Karatepe: Seçim Varsa Adayı Sandıkta Açıklayalım

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, 2028 seçimlerinde AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını belirterek, kendi adaylarını sandık önüne geldiklerinde açıklayacaklarını ifade etti.

12.12.2024 22:58  Güncelleme: 23:52
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HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Gurbetelli YALÇIN

(MERSİN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, CHP'nin adayının kim olacağına ilişkin soruya, "Seçim var da biz mi açıklamıyoruz. Getirin sandığı açıklayalım. AK Parti'nin adayı kim? 2028'de seçim olursa Erdoğan aday olamaz, bu kadar açık ve net" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ile Volkan Demir öncülüğündeki ekonomi heyeti, "Ekonomik Sorunların Var Bir Çaresi" sloganıyla Türkiye'nin farklı illerinde ekonomik sorunların çözümünü anlatıp vatandaşın sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

Karatepe ve Demir'in öncülüğündeki ekonomi turunun dördüncü haftasında Adana'dan sonraki durak Mersin oldu. Sabah saatlerinde heyet ilk olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile görüştü ardından Mersin Tenis Klubü'nde sendika temsilcileriyle bir araya gelip sendikaların sorunlarını dinlediler. Öğleden sonra Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile bir araya gelen heyet akabinde esnaf ziyareti yaptı. Heyet, Mersin turunun son durağında Mersin Kent Konseyi'nde,  Mersin'in önde gelen iş adamlarıyla toplantıda biraraya geldi. İş insanlarının sorunlarını not alan heyet gelen soruları da cevapladı. Toplantı sırasında bir iş insanının CHP'nin cumhurbaşkanı adayının açıklanıp açıklanmayacağı sorusuna cevap veren Karatepe şunları kaydetti:

"Seçim var da biz mi açıklamıyoruz. Getirin sandığı açıklayalım kim olduğunu. AK Parti'nin adayı kim? 2028'de seçim olursa Erdoğan aday olamaz, bu kadar açık ve net. Biz sandık önümüze geldiği gün adayımızı açıklarız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Karatepe: Seçim Varsa Adayı Sandıkta Açıklayalım - Son Dakika

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