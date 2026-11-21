Haber-Kamera: İshak KARA

(VAN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Eğer bu parti iktidar olacaksa bu partinin yöneticileri halkın ayağına gitmek zorunda. 27-28-29 Kasım tarihlerinde de Diyarbakır'da olacağız. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu hazırlıklarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar hazırlığıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin Van İl Başkanlığı'nda düzenlenen eğitim programına katıldı. Toplamda 8 ilden parti üyelerinin eğitime katıldığını belirten Kaya, 2 gün süren eğitim çalışmasının aslında bitmediğini vurgulayarak, "Projelerimiz olacak. Bu projelerimizi gittiğiniz ilde insanların hayatına dokunan çalışmalar yapacaksınız. Bu çalışmaları yaptıktan sonra danışmanlarınız eğer bunları olumlu görürse diplomalarınızı alacaksınız. Diplomanın altında Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası olacak" ifadelerini kullandı.

Halkın sorunlarının çözümünün seçimlerden geçtiğini söyleyen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Parti Okulu, iktidar yolu diyoruz biz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara giden yol sizden geçecek. Eğer sizler başarılı çalışmalar yaparsanız Parti Okulu da bu çalışmaları iktidara taşıyacak adımı atmış olacak. Artık biz sizlerin ayağına geleceğiz. Sizi ayağımıza çağırmayacağız. Eğer bu parti iktidar olacaksa bu partinin yöneticileri halkın ayağına gitmek zorunda. Bu hafta buradayız. 27-28-29 Kasım tarihlerinde de Diyarbakır'da olacağız. Diyarbakır'da da 7 ille bölgenin tamamı, 15 ilin eğitmenleri hazır hale gelecek. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu hazırlıklarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar hazırlığıdır. Size şimdiden başarılar diliyorum. Ben hepinizi birlikte alkışlıyorum. Ağrı Dağı kadar yüce olun. Sümbül Dağı kadar çiçekleriniz açsın. Sümbül Dağı'nda toplanan çiçeklerle İzmir'in dağlarında açan çiçekleri buluşturmak sizlerin elinde olacak. Ağrı Dağı kadar yüceliğiniz bu partinin Türkiye halklarına vereceği en büyük umuttur. Umutsuzluğa yer yok, mücadeleye devam."