CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: “Bugün hangi partiden seçilmişse bir belediye başkanı ya da milletvekili, görevini de bırakarak partisini değiştirebilir” - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: “Bugün hangi partiden seçilmişse bir belediye başkanı ya da milletvekili, görevini de bırakarak partisini değiştirebilir”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: “Bugün hangi partiden seçilmişse bir belediye başkanı ya da milletvekili, görevini de bırakarak partisini değiştirebilir”
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinden istifa edip başka partiye geçen belediye başkanı ve milletvekillerinin görevini de bırakması gerektiğini, aksi halde seçmenin oyunu çalmış olacağını söyledi.

(EDİRNE) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP'den istifa ederek başka partilere geçen belediye başkanları ve milletvekillerinin görevini de bırakması gerektiğini söyledi. Kaya, "Bugün hangi partiden seçilmişse bir belediye başkanı ya da milletvekili, görevini de bırakarak partisini değiştirebilir. Görevini bırakmıyorsa seçmenin oyunu çalarak gitmiş demektir. Çalmak biliyorsunuz ahlaki bir davranış değildir" dedi.

CHP Parti Okulu İl Yöneticileri Eğitimi kapsamında Edirne'ye gelen Kaya, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenlendi. Kaya, parti değiştirip görevini bırakmayan belediye başkanı ve milletvekillerinin, seçmenin oyunu çaldığını ifade etti.

12 Eylül ürünü olan 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 12 Eylül'den bu yana değiştirilmediğini söyleyen Yıldırım Kaya, şöyle konuştu:

"Neden değiştirilmedi? Parti değiştirmelerine transferlerin yolu açılsın diye iktidarlar ne yazık ki bunu değiştirmedi. Biz bugüne kadar tek başımıza iktidar olamadık. İktidar olsak, bunu hemen değiştirmemiz gerekir. Eğer siz bir siyasi partiden seçilmişseniz, o partiden ayrılabilirsiniz ama görevinizden de ayrılacaksınız. Çünkü sizi seçenler şahsınıza oy vermedi, partinize oy verdi. Eğer siyasi ahlak, siyasi etik yasası ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası değişse bu transferlerin hepsinin önü kapatılır. Bugün hangi partiden seçilmişse bir belediye başkanı ya da milletvekili, görevini de bırakarak partisini değiştirebilir. Görevini bırakmıyorsa seçmenin oyunu çalarak gitmiş demektir. Çalmak biliyorsunuz ahlaki bir davranış değildir. Siyaseten de bu hiç kabul edilemez. Fikrini değiştirebilirsin, düşünceni değiştirebilirsin. O zaman aldığın oyu helal ettirmek istiyorsan sana oy verenlere dönersin, 'Ben sizden oy aldım, parti adıyla aldım ama şimdi partiden ayrılıyorum. Buna onay verin' dersin. Eğer onay veriyorsa olabilir. Ama onay vermiyorsa benim oyumu alıp kaçamazsın. Bırak makamı git o zaman. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilip AKP'ye geçeceksin. ya da AKP'den seçilip, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçeceksin. Hangi parti olursa olsun, bir başka partiden seçilmişse diğer bir başka partiye geçiş asla doğru değil. Bunu onaylamak da mümkün değil."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: “Bugün hangi partiden seçilmişse bir belediye başkanı ya da milletvekili, görevini de bırakarak partisini değiştirebilir” - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: “Bugün hangi partiden seçilmişse bir belediye başkanı ya da milletvekili, görevini de bırakarak partisini değiştirebilir” - Son Dakika
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