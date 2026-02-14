CHP'li Kılbey: Zeytin ağaçları kesilmedi

Haber: Berfin BAYSAN - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(MUĞLA) - CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey, Menteş Mahallesi'ndeki kendisine ait olduğu iddia edilen arazide zeytin ağaçlarının kesildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti. Kılbey, söz konusu taşınmazı 29 Aralık 2025'te satış sözleşmesiyle devrettiğini belirterek, arazide yapılan işlemlerin yeni malik tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Muğla Valiliği, CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu iddia edilen arazide zeytin ağaçlarının kesildiğine dair basında yer alan haberler üzerine inceleme başlattı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki çalışmalara başlayarak tutanak tuttu.

CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey, Menteş Mahallesi'nde bulunan ve daha önce kendisine ait olan arazide zeytin ağaçlarının kesildiği iddialarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Kılbey, şunları söyledi:

"Bu kesilen zeytinlik, 3 dönüm kadar olan bir yer. Şimdi kesilen zeytin dedim, ben de yanlış söyledim; kesilen zeytin falan yok. 3 dönüm kadar olan bu yer, benim 29 Aralık 2025 tarihinde satış sözleşmesiyle devrettiğim bir yer. Noterden de tasdikli belgeleri de bulunmaktadır. Bu konuda böyle yanlış, aleyhimde haber çıkaranlarla ilgili de gerekli soruşturmayı ve davayı açmayı hedefliyorum. Şimdi orada şöyle söyleyeyim: Zeytinli tarladır orası. O zeytinli tarlanın içerisinde kurumuş iki tane meyve ağacı vardı, yani kayısı ağacı. Bir tane de badem ağacı vardı. İki tane de devrilmiş, yani rüzgar ile devrilmiş, altı zayıf olan zeytin ağacı vardı. Bunları alan kişi kaldırmış. Ondan sonra da diğer zeytin ağaçlarına, mevcut zeytin ağaçlarına da —biz buna halk arasında 'ağılama' deriz— yani içerisindeki fazla dalları alırsın, daha çok meyve versin diye gençleştirme yapmış diğerlerinde de."

Bu konu basına, medyaya düşünce ben karşı tarafla gittim, görüştüm, ondan öğrendim. Yani ne yaptığını da henüz yerine gidip görmedim. Sadece sözlü olarak telefonla konuştum. 'Siz orada zeytinleri mi kestiniz?' diye sordum. 'Hayır' dedi, 'sizden satın aldıktan sonra sadece gençleştirme yaptım. Kuruyan 3 tane meyve ağacı vardı; bir badem, iki kayısı. Onları kaldırdım. Bir de iki tane devrilen zeytin ağacı vardı, onları oradan kaldırdım, başka yere götürdüm. Çünkü gençleştirme yapacağım. Burayı hem meyve bahçesi yapacağım hem yeni zeytin ağaçları dikeceğim, İspanya'daki gibi' diye söyledi. Tabii ki o, onun tasarrufunda. Alan kişi istediği gibi oraya meyve ekebilir, zeytin ekebilir. O onun tasarrufunda, benimle ilgisi yok. Bu konuyla ilgili hakkımda sürekli, çok geniş şekilde siyasi bir karar varmış gibi bir algı oluşturuluyor. Çünkü Akbelen'de 800 bin, bir milyona yakın zeytin ağacı ve birçok meyve ağacı, orman ağaçları, çam ağaçları kesilip yok oluyor. Burada benim bir yıl önce, yani bundan iki ay önce satmış olduğum bir yerdeki alan kişinin tasarrufu bana mal ediliyor. Bu konuda da gerekli soruşturmaları yapacağım.

"Bizim gerçek oylarımız şu anda yüzde 50'nin üzerinde"

Şu anda çok oy kaybına uğradılar. Son zamanlarda işçilere verilen zamlar, çiftçiye verilmesi gereken desteklerin verilmemesi, pamuğa, tütüne, susama kota uygulaması gibi birçok konuda; dışarıdan, yurt dışından ürün getirilmesi ve döviz açığına sebep olunması nedeniyle ekonomik yönden Türkiye bayağı zor duruma düştü. Dış borç büyüdü, iç borç büyüdü. Sürekli zamlar, zamlar, zamlar… Halk perişan. Tabii ki bu işin içinden çıkamayacak durumda olan hükümet, kendini haklı çıkarmak için muhalefette olan ana muhalefet partisi, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni sürekli suçluyor. Zaten bizim Cumhuriyet Halk Partisi 2023 senesinde yapılan yerel seçimlerden sonra Türkiye'nin birinci partisi oldu. Yüzde 38,5 oyla birinci parti olmuştuk. Şu anda yüzde 40'ın üzerinde partimiz.

Tabii ki anketlerdeki sonuçlar yanıltıcıdır. Halkın içerisine korku salınmış. Hiç kimse sağlıklı bilgi vermiyor. O nedenle yüzde 38-40 bandında gibi görünüyor oylarımız ama bizim gerçek oylarımız şu anda yüzde 50'nin üzerinde. Bunu da hükümet en iyi bilen. O bakımdan karşısındaki güçlü olan muhalefeti yıpratması gerekiyor; o nedenle bize saldırıyor."