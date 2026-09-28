CHP\'li Kılıç, Kılıçdaroğlu\'nun Sosyal Demokrasi Derneği\'nden ihracına tepki gösterdi

(ANKARA) -CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Demokrasi Derneği'nden "İlkelere aykırı söylem ve eylem" gerekçesiyle ihraç edilmesine tepki gösterdi. Kılıç, dernek yönetimine, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllardır savunduğu değerleri 'ilkelere aykırılık' diye mahküm etmeye kalkarsanız, tartışmaya açılan onun sosyal demokrat kimliği değil; sizin sosyal demokrasi anlayışınız olur" diye seslendi.

Sevda Erdan Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Demokrasi Derneği'nden ihraç edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sevda Erdan Kılıç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu, yaşamı ve siyasi hayatı boyunca savunduğu dürüstlük, yolsuzlukla mücadele, kul hakkı ve kamu kaynaklarının korunması çizgisinin ardından; 'ilkelere aykırı söylem ve eylem' gerekçesiyle Sosyal Demokrasi Derneği'nden ihraç etmek ciddi bir çelişkidir. Soruyoruz: Dürüstlüğün mü, yolsuzlukla mücadelenin mi, kul hakkını savunmanın mı, kamu kaynaklarını korumanın mı sosyal demokrasiyle çeliştiğini düşünüyorsunuz? Yoksa bugün sosyal demokrasiyle çelişki içinde olan, bu değerleri savunan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu değil de derneğinizi yöneten anlayış mıdır?

Madem sözünüz "ilke"den açıldı; derneğinizin üyeleri ve yöneticileri arasında belediyelerle kurulan ilişkiler, kişisel ya da maddi menfaat iddiaları ve çeşitli adli süreçler üzerinden kamuoyunda tartışılan isimler söz konusu olduğunda da aynı hassasiyeti gösteriyor musunuz? Bu iddialar karşısında hangi incelemeleri yaptınız, hangi mekanizmaları işlettiniz?

Sosyal demokrasi, başkalarına tutulacak bir ahlak cetveli değildir. Önce kendi çevrenize, kendi ilişkilerinize ve kendi yönetim anlayışınıza aynı ölçüyü uygulayabilmektir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllardır savunduğu değerleri 'ilkelere aykırılık' diye mahkum etmeye kalkarsanız, tartışmaya açılan onun sosyal demokrat kimliği değil; sizin sosyal demokrasi anlayışınız olur. Birkaç kişinin siyasi hesabı uğruna ilkeler eğilip bükülüyorsa, orada savunulan bir düşünce değil, araçsallaştırılan bir kavram vardır."