CHP\'li Kılıç, Manisa Turgutlu\'daki okul saldırısı sonrası \'beklemeyin\' diye uyardı

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Manisa'da bir okul önündeki silahlı saldırıya ilişkin, "Derhal somut adımlar atılmalıdır. Bir sonraki saldırıyı, bir sonraki yaralı çocuğu, bir başka anne babanın yıkılmasını beklemeyin" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıç, şunları kaydetti:

"Bir kişi okulun önüne geliyor ve henüz bilinmeyen bir nedenle silahını çıkarıp rastgele ateş açıyor. Orada sizin evladınız da olabilirdi. Bir anne, bir baba bunu düşündüğünde insanın nefesi kesiliyor. Her saldırının ardından yapılan açıklamalar, kınamalar, verilen sözler artık yetmiyor. Çünkü çocuklarımızın can güvenliği iyi niyet cümleleriyle sağlanmıyor. Derhal somut adımlar atılmalıdır. Bir sonraki saldırıyı, bir sonraki yaralı çocuğu, bir başka anne babanın yıkılmasını beklemeyin. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve okullarımızın güvenliği derhal sağlanmalıdır. Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşanan saldırıda can kaybı yaşanmamasını temenni eder, yaralanan yavrularımıza acil şifalar dilerim."