CHP\'li Kılıç: Yüreğir\'de başkanvekili seçimini iptal ettiren karar hukuken savunulamaz

(ADANA) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin verilen karara tepki gösterdi. Kılıç, "Hukuken sonuna kadar sürecin takipçisiyiz. Gerçek, vicdanlı, yürekli bir hukukçu bu dilekçeyi alır okursa biz yeniden Yüreğir Belediyesi'nde CHP bayrağını sallandırmaya devam ederiz" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Adana'da yaptıkları açıklamada, Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği için yapılan seçime ilişkin yargı kararına tepki gösterdi. Kılıç, şunları kaydetti:

"Bugün burada Yüreğirlilerin iradesine gasbedilmesine tanık oluyoruz. CHP, Yüreğirlilerin oyuna sahip çıkmak için nöbette. Yüreğirlinin çektiğini pişmiş tavuk çekmedi. Bu iktidar, Adanalıların oylarını bir türlü sindiremedi. İktidar zannediyor ki Adanalılar Zeydan Başkan'dan koparlar. Ali Başkanı Yüreğirlilerden kimse koparamaz. CHP, tam kadro bu hukuksuzlukların karşısında sürecin takipçisi olacaktır. Yüreğir'de haksız ve hukuksuz yere Başkanımız görevinden el çektirildi. Devamında bir seçim yapıldı. 21 meclis üyesi Başkan Vekilimizi seçti. AKP, bunu içine sindiremedi. Yine bir hukuk garabetiyle, hileyle, hurdayla bu seçimi iptal ettirdi. İkincisi 31 Temmuz'da seçimin sadece üçüncü turunu iptal ettirdi. Üçüncü tur seçimi yapıldı, AKP adayı 19 oy aldı, CHP adayı 18 oy aldı. Dördüncü yapıldı hukuken. Seçilecek adayın 20 oy alması gerekiyordu. Dördüncü turda Cafer Başkanımız seçildi. Ama bunu da içini sindiremediler. Dün akşam, adrese teslim bir kararla tebliği aldık.

Danıştay kararları var, içtihat var. Belediye Başkanı ölse dahi salt çoğunluk değişmiyor. İlk üç turda 20 meclis üyesinin oyu gerekiyor. Maalesef dün akşamki kararı bir hukukçu savunamaz. Kalktılar matematiği değiştirdiler, 20'yi 19'a indirdi. Dilekçeleri hazırladık. Hukuken sonuna kadar sürecin takipçisiyiz. Gerçek, vicdanlı, yürekli bir hukukçu bu dilekçeyi alır, okursa biz yeniden Yüreğir Belediyesi'nde CHP bayrağını sallandırmaya devam ederiz."

"HUKUKUN ELİYLE HUKUKSUZLUK YARATILIYOR"

Sarıbal ise şunları kaydetti:

"İktidar, bütün kamuyu elinde tutmak için kendisinin sandıkta alamadığı yetkiyi, kamu kurumları üzerinde halka dayatmaktadır. Bu aslında 2018 ve 2023 cumhurbaşkanlığı sistemi sonrası tek adam yönetiminin ortaya çıkarmış olduğu bir sonuçtur. Bu sonucun adı şudur: İktidar halktan korkmaktadır. İktidar milletten korkmaktadır. İktidar, yerelde kazanamadığı belediye başkanlarını, halkın oyunu yok sayarak, halkı korkatarak kayyımlarla başladı bu sürece. Bugün de yargı sopasını kullanarak bizim elimizden, halkın elinden almaktadır. Bunun adı açık bir hukuksuzluktur. Bunun adı hukukun, yargının, savcının iktidara ve siyasete teslim olmasıdır. Bunun adı halkı korkutarak demokratik hakkı olan seçim yapma hakkının gasp edilmesidir. Yüreğir'den tüm ülkeye seslenmek isteriz. Bu iktidar bundan sonra despottur, diktatördür ve diktatörlüğün gereğini yerine getirmek için kamu kaynaklarını kullanmaktadır. Bugün belediye başkanlarımız elbette yargılanabilirler. Böyle şeytanın aklına gelmeyen işlerle, hukuku dolanmak, hukukun eliyle hukuksuzluğun yaratımına ancak bu ülkede tanıklık ederiz."