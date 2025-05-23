CHP\'li Mahmut Tanal\'dan İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne Yönelik Operasyona Sert Tepki

(ANKARA) – CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen 4. dalga operasyona tepki gösterdi. Tanal, "Bu artık hukuk değil, açık intikam siyasetidir. Sandıkta yenemeyenin gözaltıyla üstünlük kurma çabasıdır. Bu kumpaslar halk iradesini teslim alamayacak" dedi.

Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından, İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine tepki gösterdi. Tanal şunları kaydetti:

"İBB'ye düzenlenen 5. dalga operasyonla şimdi de Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürünü gözaltına aldılar. Yetmedi mi? Çaycısını da temizlikçisini de alın bari! Belki çayı fazla demli verdi diye 'örgüt üyeliğinden' yargılarsınız. Bu artık hukuk değil, açık intikam siyasetidir. Sandıkta yenemeyenin gözaltıyla üstünlük kurma çabasıdır. Bu kumpaslar halk iradesini teslim alamayacak."