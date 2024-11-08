CHP'li Meclis Üyelerine Saldırıya Tepki

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İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, ABB Meclisi'nde CHP'li meclis üyelerine yapılan saldırıya ilişkin; "Bu saldırı yalnızca CHP'li meclis üyelerine değil, tüm Ankaralıların demokratik iradesine yapılmış bir saldırıdır" dedi.

Yaşar Neslihanoğlu, dün Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde CHP'li meclis üyelerine yönelik saldırıya tepki gösterdi. Neslihanoğlu ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, olayı "tahammülsüz ve kutuplaştırıcı siyasetin somut bir yansıması" olarak nitelendirerek, "Bu saldırı yalnızca CHP'li meclis üyelerine değil, tüm Ankaralıların demokratik iradesine yapılmış bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Yaşanan provoke edici eylemler karşısında geri adım atmayacaklarını vurgulayan Neslihanoğlu, Ankara halkının iradesine, Cumhuriyet'in kurucu değerlerine ve milletin birlik ve beraberliğine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti. Neslihanoğlu, "Ankaralılara net bir şekilde ifade ediyoruz; kutuplaştırıcı siyaset ve şiddet dili bu şehirde karşılık bulmayacaktır" diye konuştu.