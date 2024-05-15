CHP\'li Milletvekili Kayıhan Pala, İçişleri Bakanı\'na büyükşehir belediyelerinde yapılan denetimleri sordu

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CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, "Bakanlığınız tarafından 2019-2024 döneminde, yıllara göre büyükşehir belediyelerinde Bakanlığınız müfettişleri tarafından yapılan denetimlerin illere göre sayısı nedir" diye sordu.

CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, 2019-2024 döneminde büyükşehir belediyelerine yapılan denetimleri Meclis gündemine taşıdı. Pala, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. Pala, önergenin gerekçesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 'Denetimin Kapsamı ve Türleri' başlıklı 55. Maddesi'nin İçişleri Bakanlığı'na belediyelerde mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından denetleme yetkisi verdiğini hatırlattı. Pala, önergeye ilişkin yaptığı değerlendirmede ise 2019-2024 yılları arasındaki dönemde bazı büyükşehir belediyelerinde denetim sayısının yükseldiğine ilişkin haberlere dikkat çekti. Pala, söz konusu dönemde denetim, soruşturma ve teftiş sayılarıyla büyükşehirlerde seçimi kazanan parti arasında bir ilişki olup olmadığını incelemek üzere önergeyi verdiğini belirtti.

CHP'li Pala'nın Bakan Yerlikaya'ya soruları ise şöyle:

"Bakanlığınız tarafından 2019-2024 döneminde, yıllara göre büyükşehir belediyelerinde Bakanlığınız müfettişleri tarafından yapılan denetimlerin illere göre sayısı nedir? 2019-2024 döneminde, yıllara göre, Büyükşehir Belediyelerinde yapılan denetim türlerinin (Rutin idari denetim, şikayete bağlı denetim vb.) illere göre sayıları nelerdir?"