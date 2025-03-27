CHP'li Murat Bakan, Gençlik ve Spor Bakanı'na, Şehit Çocuğu Görkem Akşit'in Yurttan Atılmasının Siyasi Gerekçesi Olup Olmadığını Sordu - Son Dakika
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CHP'li Murat Bakan, Gençlik ve Spor Bakanı'na, Şehit Çocuğu Görkem Akşit'in Yurttan Atılmasının Siyasi Gerekçesi Olup Olmadığını Sordu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, şehit çocuğu ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyan 3’üncü sınıf öğrencisi Görkem Akşit'in bir WhatsApp grubunda düşüncelerini paylaştığı için KYK yurdundan atıldığını belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bakan, "Bu kararın alınmasında herhangi bir siyasi saik olup olmadığı araştırılmış mıdır? Vatanı için canını feda etmiş bir şehidin evladının yaptığı bir paylaşım nedeniyle öğrenci yurdundan çıkarılması nasıl izah edilmektedir?" diye sordu.

27.03.2025 13:22
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, şehit çocuğu ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyan 3'üncü sınıf öğrencisi Görkem Akşit'in bir WhatsApp grubunda düşüncelerini paylaştığı için KYK yurdundan atıldığını belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bakan, "Bu kararın alınmasında herhangi bir siyasi saik olup olmadığı araştırılmış mıdır? Vatanı için canını feda etmiş bir şehidin evladının yaptığı bir paylaşım nedeniyle öğrenci yurdundan çıkarılması nasıl izah edilmektedir?" diye sordu.

Murat Bakan, yaptığı yazılı açıklamada, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyan 3'üncü sınıf öğrencisi Görkem Akşit'in öğrencilerin bulunduğu bir WhatsApp grubuna "Arkadaşlar, bütün ülke genelindeki üniversite arkadaşlarımız yapılan haksızlıklara karşı direnirken, burada böyle oturmak benim kanıma dokunuyor" yazdığı için şikayet edildiğini ve kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı erkek öğrenci yurdundan atıldığını kaydetti. Şehit çocuğu olan Görkem Akşit'in yurttan çıkarken çekilen ve kamuoyuna yansıyan bir videoda  "AKP'li vatan hainleri beni yurttan atıyor. Ben şehit çocuğuyum, benim babam polisti şehit oldu bu vatan için. AKP'li vatan hainlerini görün. Şehit çocuğunu yurttan atıyorlar" söylediğini aktaran Bakan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

"Bir üniversite öğrencisinden muhbir yaratan da bu kötülüğü örgütleyen de aynı siyaset"

Murat Bakan şunları kaydetti:

"Bir şehit çocuğu deprem bölgesinde üniversite okuyor, ülkesindeki haksızlarla, hukuksuzluklarla ilgili bir yurttaş olarak duyduğu rahatsızlığı arkadaşlarıyla paylaşıyor ve devletin yurdundan atılıyor. Bir tarafta farklı düşüncelere sahip yüz binlerce öğrenci insanlığın üzerine inşa edildiği ortak değerler üzerinde buluşup birlikte o haklı sesi yükseltirken; diğer yanda aynı yurdu, aynı odayı, aynı sırayı paylaşan bazı öğrenciler sırf kendi fikrinin karşısında diye arkadaşının sokakta kalmasına, eğitim hayatının sekteye uğramasına neden olabiliyor. Bir üniversite öğrencisinden muhbir yaratan da bu kötülüğü örgütleyen de ülkemizi bu çıkmaz ve zor hale getiren de aynı siyaset. Bunu hep birlikte değiştirmek zorundayız. ya hep beraber ya hiçbirimiz."

"Bu kararın alınmasında herhangi bir siyasi saik olup olmadığı araştırılmış mıdır?"

Murat Bakan, önergesinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a "Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencisi Görkem Akşit'in KYK yurdundan çıkarılmasının gerekçesi nedir? Bu kararın alınmasında herhangi bir siyasi saik olup olmadığı araştırılmış mıdır? Vatanı için canını feda etmiş bir şehidin evladının yaptığı bir paylaşım nedeniyle öğrenci yurdundan çıkarılması nasıl izah edilmektedir? Bakanlığınız konuyla ilgili hangi adımları atacaktır? KYK yurt müdürü Murat Artar'ın geçmişte güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve kısa sürede yurt müdürü yapıldığı iddiaları doğru mudur? Eğer doğruysa kendisi hangi kriterlere göre bu göreve atanmıştır'Görkem Akşit'in yurt hakkının iptal edilmesi sürecinde KYK yönetmeliklerine ve ilgili mevzuata uygun bir işlem yapılmış mıdır? Hatay'daki öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin barınma hakkını korumaya yönelik herhangi bir denetim mekanizması işletilmekte midir? Deprem bölgesinde öğrencilerin barınma sorununun çözülmesi için Bakanlığınız tarafından atılan somut adımlar nelerdir?" sorularını yöneltti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Murat Bakan, Gençlik ve Spor Bakanı'na, Şehit Çocuğu Görkem Akşit'in Yurttan Atılmasının Siyasi Gerekçesi Olup Olmadığını Sordu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Murat Bakan, Gençlik ve Spor Bakanı'na, Şehit Çocuğu Görkem Akşit'in Yurttan Atılmasının Siyasi Gerekçesi Olup Olmadığını Sordu - Son Dakika
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