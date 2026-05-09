CHP'li Nalbantoğlu'na Pazar Esnafından Tepki

09.05.2026 10:01
CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Keçiören'de pazar esnafının sorunlarını dinledi.

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Keçiören'de pazar esnafının ve yurttaşların sorunlarını dinledi. Emekli maaşlarının düşüklüğüne dikkati çeken bir yurttaş, "20 bin lirayla nasıl iyi olacaksın? Bakıyorum, baktığımla kalıyorum. Kimse konuşamıyor, sesini çıkartamıyor. Sesini çıkaran içeride. Nereye kadar gidecek" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, partisinin saha çalışmaları kapsamında, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Ceahir Yıldırım ve ilçe örgütü üyelerinden oluşan heyetle birlikte semt pazarında pazar enafını ziyaret ederek, yurttaşlarla bir araya geldi.

Pazar ziyareti sırasında Nalbantoğlu'na bir an önce seçim olması gerektiğini söyleyen vatandaş, "Yeter artık gelin ya" diyerek tepkisini dile getirdi. Erken seçim istediklerini ifade eden vatandaş, "Bu rezillikten başka bir şey değil. 15, 20 bin lira maaşa buradan ne alabilirsen al. Nerede çürük varsa onu alıyoruz. Bu iktidar gitsin de nasıl giderse gitsin" dedi.

Kurban Bayramı'nda emekli ikramiyesine 4 bin lira verilmesine ilişkin de konuşan vatandaş, "4 bin lirayı bozdur bozdur harca. O emekli maaşından bir de kira vriyoruz. Kiraya yetmiyor ki. Artık etin yüzünü göremiyoruz" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞTAN "KİMSE KONUŞAMIYOR" TEPKİSİ

Emekli maaşlarının düşüklüğüne dikkati çeken bir başka yurttaş, "20 bin lirayla nasıl iyi olacaksın? Bakıyorum, baktığımla kalıyorum. Kimse konuşamıyor, sesini çıkartamıyor. Sesini çıkaran içeride. Nereye kadar gidecek?" derken, CHP'li Nalbantoğlu ise yurttaşın bu sorusuna, "İnşallah seçimde bugün boş torbayla gezmenin, bakıp bakıp hiçbir şey alamamanın hesabını soracağız hep beraber" yanıtını verdi.

"EMEKLİNİN DURUMU KONUŞULUYOR AMA DİNLEYEN YOK"

Heyetin pazar gezisi sırasında Nalbantoğlu'na emekliler için yeterice çalışılmadığını aktaran bir başka yurttaş, "Emekliler için konuşan yok. Emeklinin durumunu konuşun Melis'te. Bir fırsat elinize geçti. Bunu iyi değerlendirin" dedi. Nalbantoğlu yurttaşın bu sözlerine, "Emeklinin durumunu ihmal etmeyeceğiz. Sürekli konuşuluyor ama maalesef dinleyen yok" diyerek karşılık verdi.

"ADI EMEKLİ, EMEKLİYORUZ"

Emekli olmasına rağmen halen çalıştığını vurgulayan pazar esnafı, Kurban Bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasına tepki gösterdi. Pazar esnafı, "Adı emekli, emekliyoruz" diyerek, şunları söyledi:

"Onlardan ikramiye istemiyorum. Yakamızdan gitsinler. En büyük ikramiye bu. Bunalıma girdik artık. Bir bakıyorum, 'Şöyle yaptık, böyle yaptık' diyorlar. Ben bakıyorum göremiyorum. Gidecekler başka çaresi yok."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

