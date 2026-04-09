CHP'li Nazlıaka: Oya Tekin'in Tutuklu Yargılanması Algı Süreci

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in tutuklu yargılanmasıyla ilgili süreci değerlendirerek, 'Bu süreç bir yargı süreci değil, bir algı sürecidir. Eğer öyle olmasaydı, masumiyet karinesi ihlal edilmezdi. Kaçma şüphesi veya delil karartma riski bulunmayan başkanlarımız neden tutuklu yargılansın? Amaç, onları tutuklayarak sanki suç işlemişler gibi bir imaj yaratmaktır. Şu anda hukuki değil, siyasi bir durumla karşı karşıyayız ve buna karşı çıkıyoruz' dedi.

Nazlıaka, Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin (KADER) düzenlediği basın açıklamasına katılarak, 'Bugün burada sadece 'Oya Tekin'e özgürlük' demiyoruz. Seçimle göreve gelen, Türkiye'nin sekizinci büyük ilçesi Seyhan'a hizmet etme azmiyle yola çıkan Oya Başkan'ın haklarını savunmak için buradayız. Halkın iradesinin gasp edilmesine karşı durmak için bir araya geldik' ifadelerini kullandı.

Kadınların temsil hakkını yok etmeye çalışanlara karşı durduklarını belirten Nazlıaka, 'Bu ülkede muhalif siyasetçi olmak zor. Kadın muhalif siyasetçi olmak ise en zorudur. CHP, 31 Mart 2024 seçimlerinde Türkiye'de önemli bir eşik atlatmıştır. Bugün Türkiye'de yönetilen nüfusun yüzde 12.27'si CHP'li kadın belediye başkanları tarafından yönetilmektedir' dedi.

Nazlıaka, Oya Tekin'in Seyhan'a enerji ve samimiyet getirdiğini, sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirerek bir yılda çok sayıda projeye imza attığını vurguladı. 'Oya Başkan, şehrin sorunlarına çözüm üreterek 75 bin ton asfalt dökme gibi büyük işler başardı. Ayrıca, sosyal projeleriyle yoksul vatandaşların yanında oldu' diye ekledi.

Son olarak, 'Mafyaların ve çetelerin hukuksuz yargılanmadığı bir ortamda, adalet için mücadele eden birine böyle bir muamele yapılmasını akılla izah edemeyiz. Oya Tekin, kadınların, çocukların ve tüm ötekileştirilenlerin yanında oldu' şeklinde konuştu.