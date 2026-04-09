CHP'li Nazlıaka: Oya Tekin'in Tutuklu Yargılanması Algı Süreci

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 21:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in tutuklu yargılanma sürecinin siyasi bir durum olduğunu belirterek, masumiyet karinesinin ihlal edildiğini vurguladı. Kadınların temsil hakkının savunulması gerektiğini ifade eden Nazlıaka, Oya Tekin'in önemli projelere imza attığını söyledi.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in tutuklu yargılanmasıyla ilgili süreci değerlendirerek, 'Bu süreç bir yargı süreci değil, bir algı sürecidir. Eğer öyle olmasaydı, masumiyet karinesi ihlal edilmezdi. Kaçma şüphesi veya delil karartma riski bulunmayan başkanlarımız neden tutuklu yargılansın? Amaç, onları tutuklayarak sanki suç işlemişler gibi bir imaj yaratmaktır. Şu anda hukuki değil, siyasi bir durumla karşı karşıyayız ve buna karşı çıkıyoruz' dedi.

Nazlıaka, Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin (KADER) düzenlediği basın açıklamasına katılarak, 'Bugün burada sadece 'Oya Tekin'e özgürlük' demiyoruz. Seçimle göreve gelen, Türkiye'nin sekizinci büyük ilçesi Seyhan'a hizmet etme azmiyle yola çıkan Oya Başkan'ın haklarını savunmak için buradayız. Halkın iradesinin gasp edilmesine karşı durmak için bir araya geldik' ifadelerini kullandı.

Kadınların temsil hakkını yok etmeye çalışanlara karşı durduklarını belirten Nazlıaka, 'Bu ülkede muhalif siyasetçi olmak zor. Kadın muhalif siyasetçi olmak ise en zorudur. CHP, 31 Mart 2024 seçimlerinde Türkiye'de önemli bir eşik atlatmıştır. Bugün Türkiye'de yönetilen nüfusun yüzde 12.27'si CHP'li kadın belediye başkanları tarafından yönetilmektedir' dedi.

Nazlıaka, Oya Tekin'in Seyhan'a enerji ve samimiyet getirdiğini, sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirerek bir yılda çok sayıda projeye imza attığını vurguladı. 'Oya Başkan, şehrin sorunlarına çözüm üreterek 75 bin ton asfalt dökme gibi büyük işler başardı. Ayrıca, sosyal projeleriyle yoksul vatandaşların yanında oldu' diye ekledi.

Son olarak, 'Mafyaların ve çetelerin hukuksuz yargılanmadığı bir ortamda, adalet için mücadele eden birine böyle bir muamele yapılmasını akılla izah edemeyiz. Oya Tekin, kadınların, çocukların ve tüm ötekileştirilenlerin yanında oldu' şeklinde konuştu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 22:11:49. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.