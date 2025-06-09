CHP'li Nermin Yıldırım Kara'dan Ferdi Zeyrek İçin Taziye Mesajı

(ANKARA) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Büyük kayıp, çok üzgünüz… Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldık" ifadelerine yer verdi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Karra, resmi sosyal medya hesabı üzerinden, 6 Haziran Cuma akşamı elektrik çarpması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı paylaştı.

Karabat, paylaşımında, "Büyük kayıp, çok üzgünüz… Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldık. Genç yaşında aramızdan ayrılan Ferdi başkana Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP ailemize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun…" ifadelerini kullandı.