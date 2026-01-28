CHP'li Sarıbal: "Başta Hastalığına Rağmen Tutuklu Bulunan Murat Çalık Olmak Üzere, Tüm Arkadaşlarımız Derhal Serbest Bırakılmalıdır"

(İZMİR) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir geçmiş dönem İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, önceki dönem İZBETON Yönetim Kurulu Başkanı Heval Savaş Kaya ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ı cezaevinde ziyaret etti. Sarıbal, "Başta hastalığına rağmen tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık olmak üzere, tüm arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı; adil, şeffaf ve tutuksuz yargılanmalıdır. Yaşananlar, hukukun askıya alındığını; siyasi saiklerle, göz göre göre insan yaşamının riske atıldığını gösteren ağır bir hak ihlalidir" ifadelerini kullandı.

"Adil yargılanma hakkı, demokrasinin temelidir. Ancak bugün, demokrasi adına utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Başta hastalığına rağmen tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık olmak üzere, tüm arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı; adil, şeffaf ve tutuksuz yargılanmalıdır. Yaşananlar, hukukun askıya alındığını; siyasi saiklerle, göz göre göre insan yaşamının riske atıldığını gösteren ağır bir hak ihlalidir. Yönetim pratiğine dönüştürülen tutuklu yargılamadan vazgeçilmelidir."