CHP'li Özkan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'nun Diploması İptaline Tepki

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İstanbul Üniversitesi tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına tepki gösterdi. Özkan, "Mazbatayı iptal edince 18 bin olan fark 800 bin olmuştu. Diplomayı iptal edince oluşacak farkı siz düşünün" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının "yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Mazbatayı iptal edince 18 bin olan fark 800 bin olmuştu. Diplomayı iptal edince oluşacak farkı siz düşünün. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç alamazsınız. Hukuksuzluğun sahipleri yine yenilecek."