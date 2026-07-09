Trump'a dost diyen Filistin'e dost olmaz

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, iktidarın ABD politikalarını eleştirerek, "Trump'a 'dostum' diyenden, Filistin'e dost olmaz" ifadesini kullandı. Öztürkmen, AK Parti hükümetinin "ABD'nin taşeronu gibi hareket ettiğini" öne sürdü.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, yazılı açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyaretine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile verdiği görüntülere tepki gösterdi. Trump'ın İsrail'e verdiği destek nedeniyle Filistin halkına karşı sorumluluğu bulunduğunu söyleyen Öztürkmen, "AKP hükümeti her alanda, ABD'nin taşeronu gibi hareket etmektedir" dedi.

İktidarın dış politikada ABD'nin talepleri doğrultusunda hareket ettiğini iddia eden Öztürkmen, S-400 hava savunma sistemlerinin kullanılmaması, F-35 programı ve Boeing ile yapılan uçak anlaşmasını da eleştirdi.

"Biz emperyalizmi Anadolu'dan kovan, bağımsızlık meşalesini yakan Cumhuriyet Halk Partisi'yiz" diyen Öztürmen, şunları kaydetti:"

"Herkes sevdikleri ile beraber. İsrail siyonizminin azgın destekçisi Donald Trump, İran'da kan akıtmaya devam ediyor. İran lideri Ali Hamaney'in cenazesinin olduğu gün, Ankara'da Trump heyecanı yaşanıyordu. Askerimizin başına çuval geçirildiği günün yıl dönümünde, boğaz köprüsü ABD renkleri ile aydınlatılıyordu. Donald Trump geliyor diye, Ankara yaşanılamaz hale getirildi. Ankara'ya giden her şehirde ve Ankara'da yüzlerce noktada vatandaşlarımız her an polis çevirmesine alındı. Adı Epstein belgelerine giren Trump, İran savaşına 150 kız çocuğunu katlederek başlamıştı. Bugün yine İran'a ve Lübnan'a saldırılar devam ediyor."

ABD izin vermediği için S-400 hava savunma sistemlerimizi kullanmak yerine yeni Patriot'ları kurdunuz. Egemen bir ülke kendi savunması için başka bir ülkeden emir-talimat alır mı? Erdoğan, son ABD ziyaretinde İsrail'in hukuksuz işgaline katkı veren, İsrail'e bomba tedarik eden Boeing şirketiyle THY adına el sıkışmıştı. 300 Boeing uçağı için anlaşma yapmıştı. Şimdi parasını verdiğimiz F-35'ler için havuç gösterip Türkiye'yi yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Bu zamana kadar Türkiye'nin parasını ödediği uçakları alamaması, ABD'nin düşmanlığının en net göstergesi değil mi?

Geçen yıl Antep fıstığı fiyatındaki artış bahane edilerek ithalatın önü açıldı. Gaziantep'teki fıstık üreticisi, dünyanın hayran kaldığı ürününü satmakta zorlandı. Çünkü karşısında ABD desteğinin her türlü sübvansiyonu sağladığı ABD çiftçisi vardı. İlk kez ülkemize ABD'den fıstık ithal edildi. Trump'a 'dostum' diyenden, Filistin'e dost olmaz. Türkiye'de hukuksuz işlere imza atan iktidar, meşruiyeti ABD'de arıyor. Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, meşruiyetlerini yalnızca milletten alırlar. Seçim yaklaşınca sakın, seçmeninize karşı Amerika karşıtı bir imaj çizmeyin."